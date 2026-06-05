Технопарк для айтишников за 10 млрд рублей построят в Новосибирске

Соглашение о создании технопарка в сфере высоких технологий было подписано на ПМЭФ 2026. Его завизировали заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, губернатор региона Андрей Травников и представитель «ВКД-1» девелопер Вадим Ильченко. Проект появится в сити-квартале «Инские холмы», который возводит компания Ильченко «Верба Капитал». Речь идет о многофункциональных пространствах на площади 15 тысяч кв метров, где планируется создать около 900 рабочих мест.

— Строительство Технохаба Сбера станет лишь первым этапом по созданию крупнейшего в Сибири комплекса застройки бизнес-пространства класса А, рассчитанного на 2500 рабочих мест и общей площадью 55 тысяч квадратных метров, с объёмом инвестиций более 10 млрд руб, — пояснили в правительстве региона.

Ключевая цель проекта —создать конкурентоспособную инновационную среду для развития ИТ-компаний, стартапов, вузов и научных институтов. Площадка станет местом пилотирования новых решений в области искусственного интеллекта, больших данных и кибербезопасности.

Андрей Травников подчеркнул, что это — не очередной девелоперский проект по строительству новых офисных или жилых зданий. Он необходим и для ИТ-подразделений Сбербанка, и для возможного размещения подразделений различных компаний этого профиля.

— Мы строим технопарки — чтобы объединить таланты и технологии, дать ресурсы, привлечь инвестиции, — добавил Анатолий Попов.

Напомним, в новосибирском Академгородке также активно развивается Технопарк, где многие резиденты работают в сфере ИТ.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область делает ставку на развитие креативных индустрий. Наибольший вклад этой сферы в ВРП региона обеспечивают ИТ (более 39%).