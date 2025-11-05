Места для предпринимателей на кладбищах Новосибирска разыграют на торгах

Мэрия Новосибирска прекращает прямые договоры с предпринимателями, которые торгуют на городских кладбищах предметами ритуальных услуг. Об этом сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Морозов.

По его словам, в новой схеме размещения нестационарных торговых объектов города предусмотрены 63 точки на городских общественных кладбищах. Их аренда будет разыграна на торгах, которые пройдут в четвертом квартале 2025 года и первом квартиле 2026-го.

Напомним, на сегодняшний день в Новосибирске семь действующих кладбищ: Заельцовское. Клещихинское, Гусинобродское, Южное, Северное, Инское и Чемское.

Судя по схеме размещения НТО, на Мочищенском шоссе мэрия планирует разместить 12 торговых павильонов, торгующих ритуальными принадлежностями и цветами. Их площадь варьируется от 12 до 250 кв. м.

На Новоуральской ― три торговых павильона от 12 до 165 кв. м.

На Хилокской пройдут торги на размещение 26 торговых павильонов площадью от 12 до 600 кв. м.

На Гусинобродском шоссе планируется размещение девяти павильонов площадью от 12 до 300 кв. м.

На Одоевского — семь павильонов от 12 до 150 кв. м.

На Арбузова — пять павильонов от 90 до 120 кв. м.

В Мичуринском сельсовете — два павильона площадью 12 и 200 кв. м.

Интересно, что все лоты (64) сейчас значатся как «перспективное место размещения». Все предусмотрены под постоянную торговлю.

Как пояснил редакции Infopro54 депутат горсовета Новосибирска, председатель постоянной комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко, определение мест для размещения торговых павильонов для продажи ритуальных и обрядовых товаров — результат колоссальной работы, которую депутаты, мэрия и предприниматели проводили в течение полутора лет.

— Мэрия пошла навстречу бизнесу и постаралась максимально сохранить сформировавшиеся места торговли. Так получилось, что в Новосибирске они расположены на кладбищах, тогда как во многих других городах России — за пределами. В принципе, территория кладбищ является зоной ограниченного пользования, где можно проводить только захоронение и благоустройство. Другие виды коммерческой деятельности здесь запрещены. В Новосибирске на муниципальных кладбищах были сформированы площадки для установки нестационарных торговых объектов, которые ранее уже занимали эти участки. Никакого форс-мажора нет. Предприниматели в курсе и готовы к этим небольшим изменениям, — пояснил Бондаренко.

По его словам, торги по выбору предпринимателей, которые будут реализовывать ритуальные и обрядовые товары на кладбищах, пройдут по тому же принципу, что и торги на размещение НТО в парках города и на набережной.

Напомним, постановление, регулирующее порядок входа малого бизнеса в парковые зоны, было принято в 2025 году. В мае мэрия Новосибирска определила победителя тендера на долгосрочную аренду (49 лет) лесного участка в Заельцовском бору, находящегося в муниципальной собственности города. На торги были поданы пять заявок. Цена лота выросла с 162,7 тысячи до 1,491 млн рублей. Победителем стало ООО «Светодиодные технологии». Ранее арендаторами участка были предприниматели Андрей и Елена Зыряновы.

