Все кладбища в лесах Новосибирской области существуют незаконно

На комитете по АПК регионального парламента был рассмотрен вопрос о переводе земельного участка площадью 1,4 га в Черепановском районе из земель сельхозугодий в категорию земель особо охраняемых территорий для размещения кладбища. С таким ходатайством в правительство региона обратилась администрация Верх-Мильтюшинского сельсовета.

— Кладбище исторически существует на этой территории — с 1764 года. Приводим в соответствие, — уточнил руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов.

Депутаты поинтересовались, сколько еще таких объектов расположено на землях сельхозназначения региона и предложили провести их инвентаризацию, чтобы системно решить вопрос. По словам чиновника, сейчас общая статистика не ведется, но у главы каждого района такие данные есть, и он обещал предоставить их к следующему заседанию комитета.

Более серьезной проблемой, по словам Шилохвостова, является ситуация с кладбищами, которые расположены в лесных массивах: исторически места захоронения жители региона предпочитали размещать именно в лесах.

— Эти земли входят в государственный лесной фонд и перевод делается только за подписью председателя правительства Михаила Мишустина. Мы 15 лет ведем эту работу, но ни один такой участок в регионе не переведен. В прошлом году я поднял этот вопрос на видеосовещании с руководителем Россельхоза России. Его заместители клялись и божились, что если мы представим правильный пакет, то всё будет хорошо. Мы предоставили уже четыре «правильных» пакета, но нам их отклонили. Мы предлагаем внести изменения в Лесной кодекс РФ: в виды использования лесов добавить через запятую «…кладбища». Решение категорически не принимается, — констатировал чиновник.

По его информации, в целом по России за прошедшие годы всего 4 кладбища, расположенных в лесных массивах, были официально оформлены, а по России их сотни.

