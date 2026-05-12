Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Общество

Все кладбища в лесах Новосибирской области существуют незаконно

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Уже 15 лет регион пытается добиться, чтобы этим земельным участкам присвоили соответствующий статус, но получает отказ на федеральном уровне

На комитете по АПК регионального парламента был рассмотрен вопрос о переводе земельного участка площадью 1,4 га в Черепановском районе из земель сельхозугодий в категорию земель особо охраняемых территорий для размещения кладбища. С таким ходатайством в правительство региона обратилась администрация Верх-Мильтюшинского сельсовета.

— Кладбище исторически существует на этой территории — с 1764 года. Приводим в соответствие, — уточнил руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов.

Депутаты поинтересовались, сколько еще таких объектов расположено на землях сельхозназначения региона и предложили провести их инвентаризацию, чтобы системно решить вопрос. По словам чиновника, сейчас общая статистика не ведется, но у главы каждого района такие данные есть, и он обещал предоставить их к следующему заседанию комитета.

Более серьезной проблемой, по словам Шилохвостова, является ситуация с кладбищами, которые расположены в лесных массивах: исторически места захоронения жители региона предпочитали размещать именно в лесах.

— Эти земли входят в государственный лесной фонд и перевод делается только за подписью председателя правительства Михаила Мишустина. Мы 15 лет ведем эту работу, но ни один такой участок в регионе не переведен. В прошлом году я поднял этот вопрос на видеосовещании с руководителем Россельхоза России. Его заместители клялись и божились, что если мы представим правильный пакет, то всё будет хорошо. Мы предоставили уже четыре «правильных» пакета, но нам их отклонили. Мы предлагаем внести изменения в Лесной кодекс РФ: в виды использования лесов добавить через запятую «…кладбища». Решение категорически не принимается, — констатировал чиновник.

По его информации, в целом по России за прошедшие годы всего 4 кладбища, расположенных в лесных массивах, были официально оформлены, а по России их сотни.

Ранее редакция приводила рассказ историка о судьбе старых кладбищ Новосибирска. Их давно уничтожили, но интерес к ним не пропадает. 

Фото magnific.com, автор: freepik.

Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : лес кладбища депутаты

284
0
0
Предыдущая статья
На дне Новосибирского водохранилища найдена асфальтовая плита 19 века
Следующая статья
Максим Кудрявцев поручил продолжить наведение порядка на городских парковках

В Минусинске построят новую тюрьму почти за три миллиарда рублей

Автор: Артем Рязанов

ГУФСИН Красноярского края объявило тендер на строительство тюрьмы в Минусинске. Создание объекта входит в федеральную целевую программу «Развитие уголовно-исполнительной системы на период с 2018 по 2035 годы». Начальная стоимость контракта составляет 2,79 миллиарда рублей, которые будут выделены из федерального бюджета. Подача заявок от потенциальных участников должна завершиться 1 июня.

Согласно условиям конкурса, тюремное учреждение будет вмещать 593 человека. Подрядчику будет поручено возвести здание с блоками А и Б. Площадь блока А составит 2,3 тысячи квадратных метров, а блока Б — 380 квадратных метров. Также победитель аукциона должен построить переходную галерею и прогулочный двор. Все работы должны быть завершены к 5 декабря 2030 года.

Читать полностью

Максим Кудрявцев поручил продолжить наведение порядка на городских парковках

Мэрия Новосибирска подвела итоги внедрения системы платных парковок в центральной части и прилегающих районах города. По данным департамента дорожно-благоустроительного комплекса, к маю текущего года в мегаполисе официально работают 2237 машино-мест, где действует почасовая оплата. Для удобства горожан такие зоны организованы в самых популярных местах отдыха и деловой активности: на Михайловской набережной, у «Сибирь-Арены» возле станции метро «Спортивная», а также возле Центрального рынка.

Мэр города Максим Кудрявцев подчеркнул, что работа по упорядочиванию парковочного пространства будет продолжена. Власти намерены постепенно сокращать количество стихийных стоянок на обочинах, которые мешают движению и создают аварийные ситуации.

Читать полностью

На дне Новосибирского водохранилища найдена асфальтовая плита 19 века

Автор: Мария Гарифуллина

Ежегодный спуск воды в Новосибирском водохранилище, которое местные жители привычно называют Обским морем, вновь обнажил следы ушедшего под воду Старого Бердска. Город, затопленный при строительстве ГЭС, перед этим готовили к переселению: сносили дома, вывозили имущество, разбирали сооружения. Казалось бы, территория была зачищена. Однако каждый раз, когда уровень воды падает, песчаное дно открывает что-то новое. В этот раз находка оказалась особенно интересной — кусок асфальтовой плиты с клеймом Общества Сызранско-Печерской асфальтовой и горной промышленности.

О находке Infopro54 рассказал член новосибирского отделения Русского географического общества Игорь Степанов. Историки и краеведы будут искать, уточнять информацию, но уже сейчас можно выдвинуть некоторые предположения.

Читать полностью

Заявления на новую семейную выплату начнут принимать в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

С июня 2026 года Социальный фонд России начнёт принимать заявления на новую ежегодную поддержку для семей. Эта выплата предназначена для работающих родителей, имеющих двух и более детей, если их доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. В СФР уточнили, что подать заявление можно будет до 1 октября года, следующего за отчётным. Это означает, что в 2026 году семьи смогут подать заявление на выплату за 2025 год.

Право на получение выплаты предоставляется обоим работающим родителям, усыновителям, опекунам и попечителям. Основное требование — наличие детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются очно. Ключевым условием является уровень дохода семьи: среднедушевой доход должен быть ниже определённого порога, установленного в регионе. При этом учитываются такие источники дохода, как зарплата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, стипендии и алименты.

Читать полностью

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Автор: Артем Рязанов

12 мая в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение. О надвигающемся ухудшении погоды жителей региона предупредили через рассылку от РСЧС.

По данным метеорологов, ожидается переменная облачность и небольшие осадки ночью, преимущественно в виде снега. Днем возможны небольшие и местами умеренные осадки, которые могут быть как мокрым снегом, так и дождем. Ветер будет дуть с юго-запада: ночью его скорость составит 7-12 м/с, местами с порывами до 18 м/с; днем ветер усилится до 9-14 м/с, возможны порывы до 23 м/с. Температура ночью будет колебаться от 0 до +5 °С, в некоторых районах опустится до -5 °С. Днем температура поднимется до +4...+9 °С, в отдельных местах до +14 °С.

Читать полностью

Губернатор потребовал усилить профилактику пожаров в регионе

Власти Новосибирской области продолжают удерживать ситуацию с ландшафтными и лесными пожарами на особом контроле, несмотря на недавние осадки. Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в Правительстве региона заявил, что прошедшие дожди не сняли напряженности, а значит, профилактическую работу среди населения необходимо усиливать.

По данным регионального ГУ МЧС, особый противопожарный режим на территории области продлен до 15 мая. За минувшую неделю специалисты ликвидировали 283 пожара, причем большинство из них (190 случаев) связано с горением сухой травы. Начальник ведомства Виктор Орлов отметил положительную динамику: количество ландшафтных возгораний пошло на спад. Лесные пожары тушили сразу в трех муниципальных образованиях, и на сегодняшний день действующих очагов нет.

Читать полностью
Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

В Минусинске построят новую тюрьму почти за три миллиарда рублей

Власть

Максим Кудрявцев поручил продолжить наведение порядка на городских парковках

Власть Общество

Все кладбища в лесах Новосибирской области существуют незаконно

Общество

На дне Новосибирского водохранилища найдена асфальтовая плита 19 века

Бизнес

Налоговая добилась банкротства новосибирской сети «Кузина»

Общество

Заявления на новую семейную выплату начнут принимать в Новосибирской области

Недвижимость

Объединить достоинства: в Новосибирске растет интерес к покупке готовых квартир в новостройках

Общество

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Власть

Губернатор потребовал усилить профилактику пожаров в регионе

Бизнес Власть Недвижимость

Депутаты затормозили передачу земли под склад стоимостью 11 млрд под Новосибирском

Бизнес Недвижимость

Более чем у 43% строительных кранов новосибирских компаний истек срок службы

Бизнес Общество

Новосибирск вошел в топ регионов с развитой арендной экономикой

Общество

«При желании можно купить велик за 500 тысяч рублей»: в Новосибирске велосипеды подорожали в среднем на 10% за год

Общество

Суммарно 1 250 000 доз: Минсельхоз провел третью за год закупку вакцины против ящура для НСО

Медицина Общество

ВОЗ заговорила о новой инфекционной угрозе: что известно о хантавирусе и есть ли риски для России

Общество Право&Порядок

Мэрия Новосибирска требует снести магазин и кафе у Центрального рынка

Общество

В Новосибирске суд решил изъять у рыбака-браконьера ледоруб и пластиковые санки

Общество

В Новосибирской области паводок размыл единственную дорогу к селу Золотая грива

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности