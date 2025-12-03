Рекламодателям

Клещихинское кладбище в Новосибирске очистят от незаконных торговых точек

  • 03/12/2025, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Клещихинское кладбище в Новосибирске очистят от незаконных торговых точек
Площадку, где они размещались, выставят на торги

На одном из кладбищ Новосибирска пройдет рейд. Департамент инвестиций и потребрынка мэрии проведет проверку нестационарных торговых точек, предлагающих ритуальные товары. Как заявили в мэрии, цель работы — подготовить участок Клещихинского кладбища, где размещены НТО, к торгам. Это необходимо для легализации коммерческой деятельности на кладбище Новосибирска.

Напомним, в начале ноября начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Морозов сообщал, что в новой схеме размещения нестационарных торговых объектов города предусмотрены 63 точки на городских общественных кладбищах. Их аренда будет разыграна на торгах, которые пройдут в четвертом квартале 2025 года и первом квартиле 2026-го.

Судя по новой схеме размещения НТО, на Хилокской пройдут торги на размещение 26 торговых павильонов площадью от 12 до 600 кв. м.

Как пояснял Infopro54 депутат горсовета Сергей Бондаренко, торги по выбору предпринимателей, которые будут реализовывать ритуальные и обрядовые товары на кладбищах, пройдут по тому же принципу, что и торги на размещение НТО в парках города и на набережной.

На сегодняшний день в Новосибирске семь действующих кладбищ: Заельцовское. Клещихинское, Гусинобродское, Южное, Северное, Инское и Чемское.

Ранее редакция сообщала о том, что на кладбищах Новосибирска потребовали разместить больше охранников

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : торги ритуальные услуги НТО кладбища Новосибирска


