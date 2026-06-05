Юрий Петухов исчез из состава правительства Новосибирской области

На официальном сайте правительства Новосибирской области внесены изменения в «состав правительства региона». Корректировка в разделе произошла в 9.44 утра по Новосибирску. Из списка исчез первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Кроме того, его фамилия исчезла из раздела «Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области». Корректировки на странице произошли также сегодня в 9.46.

Отметим, что вчера вечером в 19.00 по Новосибирску Юрий Петухов значился на этих страницах как первый заместитель губернатора и руководитель администрации.

Напомним, днем 4 июня (по Москве) ряд Telegram-каналов, со ссылкой на свои источники в федеральных правоохранительных органах, распространили информацию о том, что в столице якобы задержали Юрия Петухова.

Официальной информации и комментариев по ситуации до сих пор нет.

Юрий Петухов был назначен на должность первого заместителя губернатора Новосибирской области в 2015 году.

Согласно информации на сайте правительства региона, в сферу ответственности первого заместителя входят государственное строительство и кадровая политика, противодействие коррупции, организационно-политические вопросы, государственная гражданская служба, наградная политика, информационная политика, развитие международных связей, взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, работа с общественными организациями, молодежная политика, организация работы по рассмотрению обращений граждан, а также документационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности губернатора. Кроме того, он курирует взаимодействие с федеральными органами власти.

Стоит отметить, что осенью 2026 года в России пройдут выборы в Государственную Думу девятого созыва.