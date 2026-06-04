Telegram-каналы сообщают, что вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова задержали в Москве

Днем 4 июня ряд Telegram-каналов распространили информацию о том, что в Москве якобы задержали первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова. Авторы публикаций ссылаются на свои источники. Возможные причины задержания не называются.

Местные силовики информацию не подтверждают, но и не опровергают, подчеркивая, что не располагают информацией. Редакция Infopro54 связалась с заместителем руководителя администрации губернатора, руководителем департамента информационной политики Новосибирской области Сергеем Нешумовым. Он назвал информацию о задержании вбросом.

— Уверен, что это — вброс. Юрий Федорович сейчас не на связи, вот и выбрали время. Как с ним свяжусь, дам официальный комментарий, — сообщил Infopro54 Сергей Нешумов.

На момент подготовки материала других официальных опровержений не поступало.

Юрий Петухов был назначен на должность первого заместителя губернатора Новосибирской области в 2015 году. Согласно информации на сайте правительства региона, в сферу его ответственности входят государственное строительство и кадровая политика, противодействие коррупции, организационно-политические вопросы, государственная гражданская служба, наградная политика, информационная политика, развитие международных связей, взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, работа с общественными организациями, молодежная политика, организация работы по рассмотрению обращений граждан, а также документационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности губернатора. Кроме того, Петухов курирует взаимодействие с федеральными органами власти.

Стоит отметить, что осенью 2026 года в России пройдут выборы в Государственную Думу девятого созыва.