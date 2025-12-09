Рекламодателям

Новосибирским застройщикам отказывают в использовании МИПов для расселения жилья

  • 09/12/2025, 12:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирским застройщикам отказывают в использовании МИПов для расселения жилья
При этом сам регион планирует сносить ветхие и аварийные дома в течение десяти лет

Аварийный жилой фонд Новосибирской области сегодня включает в себя 1019 многоквартирных домов. Они были внесены в программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в 2017-2020 годах. На эти цели необходимо порядка 20 млрд рублей, сообщил на комитете по строительству и ЖКХ Заксобрания руководитель департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов. По его словам, расчетно расселение этих объектов займет десять лет.

Депутат Вячеслав Илюхин отметил, что в Пашино сейчас не расселены по программе три дома, которые признаны ветхими и аварийными.

— Еще около одиннадцати-двенадцати можно было бы внести в этот список, но администрация области и района делают все, чтобы это решение не принимать. Несмотря на обращения жителей. Я считаю ненормальным, когда в 21 веке люди живут с туалетом и колонкой на улице. Почему не принимаются решения по масштабным инвестиционным проектам (МИП) по таким объектам? —поинтересовался он.

Роман Шилохвостов отметил, что все зависит от финансирования программы.

Как пояснил Вячеслав Илюхин редакции Infopro54, новосибирские застройщики, которые хотят расселить ветхое и аварийное жилье, сегодня системно получают отказы в реализации проектов в рамках МИПов.

— Нам говорят: заявляйтесь на КРТ и стройте социальные объекты. В такой ситуации на девелопера получается двойная нагрузка: нужно расселить людей, снести дома и вложиться в строительство социальных объектов, — комментирует Илюхин.

Он заявил, что планирует биться для решения этого вопроса дальше.

— Молчать никто не намерен. Люди не готовы жить в разваливающихся домах, которые не признают аварийными, с деревянными туалетами на улице. К тому же, как показывает практика, отдельные решения по МИПам в городе все-таки принимаются. Я говорю о решении, принятом на последней сессии горсовета. Если закон есть, давайте соблюдать его все. Если проект соответствует критериями МИПа, то он имеет право на реализацию. Сейчас получается, что у власти нет возможности расселить ветхие дома в Пашино, и при этом она препятствует это делать застройщикам, — подчеркнул депутат.

В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП) застройщик обязуется перечислить средства на приобретение квартир для обманутых дольщиков, достройку замороженных домов. В рамках МИП на Семьи-Шамшиных девелопер планирует передать часть квартир детям-сиротам.

Напомним, по сообщению управления Росреестра Новосибирской области, на ноябрь 2025 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) числились 7 078 аварийных квартир и 919 многоквартирных домов.

В начале 2024 года Новосибирск подал заявку на расселение 293 ветхих и аварийных домов в МинЖКХ РФ. Речь шла о домах, которые были признаны аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Стоимость этой программы расчетно составляла 12-13 млрд рублей (40-45 млн рублей на один дом), причем 90% от этой суммы финансирует федеральный бюджет. Всего в Новосибирске статус аварийных на тот момент имели 483 дома.

В октябре Новосибирская область вошла в число регионов, которым правительство РФ одобрило заявку на участие в программе по расселению аварийного жилья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сообщалось, что столица Сибири получит 312 млн рублей на переселение 394 человек из помещений общей площадью 7,6 тыссячи кв. м.

Ранее редакция сообщала о том, что горсовет Новосибирска принял корректировки в генплан города для создания условий по осуществлению масштабных инвестпроектов на основании предложений заинтересованных лиц на двух территориях. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Общество Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : расселение ветхое и аварийное жилье


