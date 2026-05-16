Только один обманутый дольщик за год обратился за субсидией в Новосибирске

За 2025 год субсидия была предоставлена одному гражданину, пострадавшему от действий недобросовестных застройщиков. Об этом сообщил заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента.

— Предоставление данной субсидии носит заявительный характер, и ранее уже практически по всем таким людям выплаты были предоставлены. В плане было три человека, на них были зарезервированы деньги, поэтому по данному показателю у нас недовыполнение, — отметил он.

Чиновник напомнил, что право на получение субсидии имеют граждане, включенные в областной реестр. Для этого они должны подтвердить затраты на покупку недвижимости у недобросовестных застройщиков.

— Эта процедура работала на протяжении длительного времени. Те люди, которые могли подтвердить фактические затраты, соответствовали критериям, получали субсидии. Возможно, их больше не будет, — не исключил Тимонов.

Депутаты удивились такой статистике и отметили, что к ним до сих пор поступают обращения от обманутых дольщиков. Замминистра не исключил, что эти люди не могут подтвердить свои затраты.

Напомним, в апреле стало известно, что Минстрой Новосибирской области формирует новый реестр пострадавших граждан, которым подрядчики не построили в срок частные дома. На тот момент в него были включены 242 гражданина. В марте сообщалось, что застройщики ИЖС обманули более 400 новосибирских семей.

При этом в городе в подвешенном состоянии находятся покупатели квартир и апартаментов в еще ряде объектов, которые не входят в список Минстроя.

Ранее редакция сообщала о том, что арест имущества новосибирского застройщика встревожил вице-спикера Заксобрания. Он опасался появления большого количества новых обманутых дольщиков.