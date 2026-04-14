Карантин по пастереллезу в Новосибирской области планируют снять к 1 мая

Когда в Новосибирской области будет снят карантин? Этот вопрос был задан на заседании комитета по АПК регионального парламента. Как отметили депутаты, экономика области сегодня серьезно страдает от введенных ограничений.

Начальник управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Магеров пояснил, что движение скота внутри области разрешено с четверга прошлой недели: на убой, на выбытие и перемещение.

— Там есть определённые ограничения по карантинной зоне, но в целом, движение пошло. Также осуществлены первые отправки сырого молока за пределы Новосибирской области: на Алтай отгружено порядка восьми машин, — добавил Магеров.

Депутат Дмитрий Игумнов напомнил, что большую часть доходов аграриев составляет выручка от продажи мяса и молока, поэтому предприятиям важно понимать сроки открытия границ и с другими регионами. В частности, он отметил, что западная часть региона активно сотрудничает с Омской областью.

—Люди хотят понимать чёткие даты, когда ограничительные меры будут сняты, — подчеркнул он.

Алексей Магеров пояснил, что по дорожным картам работы по вакцинации и дезинфекции будут проводиться до конца апреля и к этому времени со всех районов предполагается снятие непосредственно карантинных мероприятий.

— В некоторых населенных пунктах это произойдет чуть раньше, в других — чуть позже. Например, в Черной Курье все мероприятия планируется завершить к концу этой недели. В начале следующей, если всё будет выполнено и лабораторными исследованиями подтверждено качество дезинфекции, то карантин будет снят. В районах, где крупные хозяйства, идет задержка, так как там колоссальный объем работы, — добавил он.

По словам чиновника, отчеты о ситуации в регионе принимает федеральный Россельхознадзор, который выносит итоговое решение.

— Я полагаю, что после того карантины будут сняты, через две недели пойдёт и возможность открытия, снятия ограничений с региона. Ориентир — 1 мая, —резюмировал Алексей Магеров.

Напомним, в Новосибирской области режим ЧС введен с 16 февраля. С 6 марта новые очаги заболевания не выявлялись.

