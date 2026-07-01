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Финансы

Глава ВТБ представил элементы новой стратегии банка на ближайшие годы

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В основе новой стратегии лежат четыре ключевых направления

На годовом общем собрании ВТБ, которое состоялось 30 июня, президент — председатель правления банка Андрей Костин представил основные векторы новой трехлетней стратегии развития. Полностью документ обещают обнародовать в начале 2027 года, как уточнил руководитель организации.

Согласно заявлению Костина, в основе новой стратегии лежат четыре ключевых направления. Первым является развитие сегмента розничных продаж через партнерство с онлайн-платформами, в первую очередь с Wildberries. Руководитель кредитной организации подчеркнул, что розничная торговля остается одним из наиболее значимых секторов экономики России, а онлайн-площадки демонстрируют ускоренный рост в последние годы. Он предположил, что в 2027 году значительная часть потребительских покупок в стране будет совершаться в интернете. Костин выразил уверенность, что сотрудничество с маркетплейсом придаст мощный стимул развитию розничного направления банка, а также укрепит его позиции в работе с малым и средним бизнесом и в корпоративно-инвестиционной сфере.

Вторым направлением является развитие международных расчетов. Андрей Костин напомнил о лидирующих позициях банка на этом рынке и заявил о намерении в будущем обеспечивать существенную долю внешнеторговых операций страны.

Третье направление связано с участием банка в государственных инициативах по стимулированию экономического роста, включая поддержку структурных преобразований и нового инвестиционного цикла. Костин отметил, что кредитная организация продолжит активно способствовать развитию стратегических отраслей и поддержке масштабных инфраструктурных проектов.

Четвертое направление новой стратегии сосредоточено на технологическом развитии, в частности, на внедрении решений на базе искусственного интеллекта. По словам главы банка, эти технологии позволят повысить производительность и значительно улучшить качество обслуживания клиентов.

Андрей Костин также уделил внимание дивидендной политике. Он сообщил, что в период с 2027 по 2029 год банк планирует довести выплату дивидендов до половины чистой прибыли, что, по его мнению, повысит привлекательность акций для инвесторов.

Фото с сайта vtb.ru

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Экономика финансы ВТБ

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