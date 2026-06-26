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Бизнес Финансы

Сибирские компании не спешат в банки и на финансовый рынок за новыми займами

Автор: Юлия Данилова

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Однако, в ряде регионов округа бизнес постепенно начал наращивать кредитный портфель

Кузбасс наращивает долги

Доля заемных средств в структуре капитала крупных и средних новосибирских предприятий в 2025 году уменьшилась до 52,7% (в 2024 году — 53,6%). В целом по округу — до 44% (44,8%). Ранее аналитическая служба компании FinExpertiza отмечала, что в 2024 году в стране был зафиксирован самый высокий коэффициент финансовой зависимости бизнеса за последние четыре года.

Наиболее финансово независимые предприятия по итогам 2025 года работают в Республике Алтай (заемные средства составляют 17,2% капитала, годом ранее — 30,5%), в Омской области (35,1%, ранее — 35,2%), а также в Иркутской области (37,7%, ранее —32,3%).

— Результат Республики Алтай связан со структурой региональной экономики, в значительной степени ориентированной на виды деятельности с низкой потребностью в заемном финансировании. Также ситуацию поддерживает высокая доля прибыльных организаций в большинстве ключевых секторов, что позволяет компаниям в большей степени опираться на собственные источники капитала, — пояснили эксперты FinExpertiza.

Для предприятий Омской и Иркутской областей также характерна высокая доля собственных источников финансирования, что обеспечивает им большую финансовую устойчивость и снижает зависимость от кредитов и иных привлеченных средств.

Наиболее высокая зависимость бизнеса от внешнего финансирования в Сибири на Кузбассе (66,7%). Причем. По сравнению с 2024 годом, кредитная зависимость кемеровских компаний существенно выросла (52,7%).

— В российской практике значение коэффициента автономии на уровне 50% и выше обычно рассматривается как признак устойчивого финансового положения. При таком соотношении собственных и заемных средств компания теоретически способна полностью исполнить свои обязательства за счет собственного капитала. Вместе с тем нормативные ориентиры различаются в зависимости от специфики бизнеса: для капиталоемких отраслей повышенная долговая нагрузка нередко является особенностью финансовой модели и не обязательно свидетельствует о повышенных рисках, — отмечают эксперты FinExpertiza.

Судя по данным, представленных аналитиками компании, с 2024 года серьезно нарастил кредитную зависимость бизнес Республики Тыва (с 36,3% до 42,2%). В Хакассии рост с 55,6% до 56,1%, в Иркутской области — с 32,3% до 37,7%,

Доля кредитов уменьшилась в структуре капитала в Красноярском крае — с 44,2% до 39,4%, в Алтайском крае — с 48,3% до 46,9%, в Томской области — с 44,9% до 43%.

Напомним, по данным Новосибирскстата, новосибирские компании в два раза сократили инвестиции в основной капитал в первом квартале 2026 года: до 58,2 млрд (55,6% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2025 года). В некоторых отраслях инвестиции рухнули на 90%.

Судя по данным статистики, большая часть предприятий региона предпочитают развиваться на собственные средства (24,3 млрд рублей). В банках бизнес рискнул взять кредиты на 3,8 млрд рублей или всего 10% от общего объема инвестиций, 2,7 млрд пришлось на другие заемные средства и 2,5 млрд —  на бюджетные средства, полученные через различные программы и фонды.

Осторожный подход

Президент FinExpertiza Елена Трубникова напоминает, что структура капитала предприятий формируется постепенно и во многом отражает решения, принятые в предыдущие периоды. Особенно это характерно для крупного и среднего бизнеса, который использует широкий спектр источников финансирования — от банковских кредитов до облигационных займов и коммерческой задолженности. Поэтому изменение ключевой ставки само по себе не приводит к немедленному пересмотру структуры обязательств.

— После нескольких лет роста долговой нагрузки значительная часть предприятий сосредоточилась на урезании расходов и сокращении инвестиционной деятельности, а не на привлечении новых кредитов. Существенную роль также играет отраслевая специфика: потребность во внешнем финансировании заметно различается между секторами экономики и не всегда определяется текущим уровнем процентных ставок, — говорит эксперт.

По ее словам, снижение доли заемного капитала в 2025 году свидетельствует о том, что даже в условиях постепенного удешевления кредитов компании сохраняют осторожный подход к заимствованиям.

Отраслевой разрез

Наиболее зависимой от заемного финансирования отраслью в 2025 году осталось строительство: доля привлеченных средств в целом по стране здесь составила 74,3% от совокупного капитала предприятий. Несколько большую автономность показали обрабатывающие производства (58,9%; среди них наибольшую зависимость от заемного капитала демонстрировали компании, специализирующиеся на ремонте машин и оборудования, а также производители прочих транспортных средств и готовых металлических изделий), сфера профессиональной, научной и технической деятельности (58,3%), гостинично-ресторанный бизнес (53,3%) и сфера операций с недвижимостью (52,9%).

Наиболее финансово независимыми были:

  • организации государственного управления и социального обеспечения (13,4%),
  • сфера персональных услуг (20,7%),
  • организации образования (21,5%),
  • предприятия водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами (30%),
  • организации культуры, спорта и индустрии развлечений (34%).

Среди предприятий обрабатывающей промышленности наименьшая зависимость от заемного капитала зафиксирована в полиграфической деятельности (24,6%), производстве лекарственных средств (39,2%) и выпуске резиновых и пластмассовых изделий (39,9%).

Ранее редакция сообщала о том, что Центральный банк снизил ключевую ставку на 0.25%.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Финансы

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : кредит ключевая ставка

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