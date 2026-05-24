Списки животных для жителей «карантинных» сел составляют в Новосибирске

В связи со снятием карантинных мер ведется работа по приему заявлений от граждан, которые планируют восстановить поголовье. Об этом сообщил региональный минсельхоз по итогам встречи представителей правительства региона и управления ветеринарии с жителями, пострадавшими от потери сельскохозяйственных животных. Во встречах приняли участие жители сел Чернокурья, Гнедухино и Новоключи.

— Принято решение проанализировать потребности жителей и определить, какое количество и какую категорию животных необходимо приобрести. Это поможет выработать дальнейшие шаги по восстановлению личных подсобных хозяйств и поддержке местных жителей, — уточняется в сообщении.

Для приобретения животных жителям будут предоставляться специальные меры государственной поддержки. Сейчас они разрабатываются в правительстве области.

Напомним, с 16 февраля в Новосибирской области был режим ЧС . С 6 марта новые очаги заболевания не выявлялись.

В середине мая жителям трех карантинных новосибирских сел разрешена заготовка кормов для ЛПХ. Новый скот они смогут покупать в августе. Сельхозорганизациям Новосибирской области, которые лишились скота из-за борьбы с опасным инфекционным заболеванием, рекомендовали покупать новых животных внутри региона. При этом региональный Минсельхоз заявляет, что многие хозяйства планируют приобретать КРС в других регионах.

По данным на апрель, в Новосибирской области и других регионах молодняк мясных пород (герефордская, симментальская, казахская белоголовая) предлагали по цене от 270 рублей за килограмм живого веса. Племенных нетелей голштино-фризской породы (молочное направление) продавали за 250 тысяч рублей за голову, племенных телок — по 270 рублей за килограмм живого веса. Бычки абердин-ангусской породы (мясное направление) предлагались по 330 рублей за килограмм живого веса.

По данным Новосибирскстата, в первом квартале 2026 года количество коров в регионе уменьшилось на 14,2% и составило 129,3 тысячи голов. Общее поголовье крупного рогатого скота снизилось на 12,1% до 321,8 тысячи голов, поголовье овец и коз сократилось на 26,5% до 111,7 тысячи голов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские аграрии просят кардинально изменить меры поддержки животноводства. В противном случае с августа сельхозпредприятия региона начнут избавляться от скота.