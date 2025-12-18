Рекламодателям

Под Новосибирском будут производить самолеты из композиционных материалов

  • 18/12/2025, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Под Новосибирском будут производить самолеты из композиционных материалов
Запуск предприятия запланирован на 2028 год

Под Бердском построят завод по производству летательных аппаратов из полимерных композиционных материалов. Такое решение принято на заседании городского совета по инвестициям, сообщил глава администрации Бердска Семен Лапицкий. Он будет расположен рядом с аэродромом «Бердск-Центральный».

— Работа завода стартует в 2028 году. На площадке планируется производить четыре типа летательных аппаратов: начиная от учебного и заканчивая пассажирским региональным на 24 пассажирских места, — пояснил чиновник.

Объем инвестиций в проект и масштабы производства не уточняются. Его презентовал на совете «СибНИА им. С.А.Чаплыгина». Завод будет реализовываться в рамках масштабного инвестиционного проекта. На инвестсовет области проект будет вынесен в 2026 году, уточнил БердскОнлайн.

При полной загрузке на предприятии планируется создать 270 рабочих мест, объем налоговых поступлений оценивается в 180 млн рублей ежегодно.

Судя по фото, размещенном в телеграм-канале Семеном Лапицким, на площадке планируется производить самолеты Tango.

Напомним, в Бердске на базе завода БЭМЗ с 2023 года находится производственная база авиакомпании S7.

На выставке «Иннопром-2025» в июле 2025 года компания Spectra Aircraft, входящая в группу S7, представила новый четырехместный легкомоторный самолет Tango. Разработка этого самолета велась конструкторским бюро S7 в течение нескольких лет. Tango предназначен для начальной летной подготовки и частных полетов.

В этом году планируется завершить испытания и выпустить несколько самолётов. В 2026 году начнётся процесс его сертификации. Если он будет успешным, серийное производство начнётся в конце 2026 — начале 2027 годов, сообщали в компании. Напомним, учебно-тренировочный самолет Tango — результат совместной разработки S7 Group и Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА). Осенью 2024 года компания впервые продемонстрировала Tango на аэродроме в Московской области, где самолёт совершил тренировочный полет под управлением лётчика-испытателя, директора СибНИА Владимира Барсука.

Лёгкий четырёхместный Tango создан на производственной базе компании в Торбеево (Ступинский район Подмосковья). Ранее сообщалось, что максимальная взлётная масса Tango составляет 1150 кг, а дальность полёта доходит до 1100 км. На февраль 2025 года летная машина была оснащена двигателем UL Power 520is, производства Бельгии. Но в ближайшие планы S7 входило создание аналогичного двигателя собственного производства, который проходил испытания.

«СибНИА им. С.А.Чаплыгина» по распоряжению правительства РФ №2581 от 3 декабря 2016 года принял в свое ведение аэродром «Бердск-Центральный». Сейчас институт ведёт ремонт взлетно-посадочной полосы. Сообщалось, что в развитие территории аэродрома «Бердск-Центральный» институт планирует привлечь около 8 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что S7 Group построит в Новосибирске комплекс для обслуживания самолетов. В Толмачево также будет создан центр подготовки пилотов. 

Фото из телеграм-канала Семена Лапицкого, Фото пресс-центр мэрии Бердска.

