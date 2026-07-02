Картина будущего: российским городам придется бороться за устойчивый рост населения

«Нужно переламывать тенденцию»

На экспертной сессии Клуба промышленников VIP-club («ВИП-Клуб»), которая состоялась на площадке компании «Протэк» и началась с экскурсии по предприятию, участники Клуба обсудили «Картину будущего Новосибирска».

— Мы живем в сложное время. Каждый день непредсказуем, каждая ситуация нестандартная, но при этом нам нужно думать о будущем, которое мы можем изменить совместными усилиями, — открыла дискуссию сооснователь Общественного объединения VIP-club («ВИП-Клуб») Елена Потапова.

Российский государственный деятель, политик, уникальный эксперт в сфере государственного и муниципального управления, действительный государственный советник РФ 1-го класса Виктор Толоконский акцентировал внимание на тревожной тенденции — по его словам, последние два года Новосибирск не растет по численности населения.

— Эту динамику мы наблюдаем впервые. Такого не было никогда. Новосибирск все время, с момента основания, активно рос, а в 1961 году стал городом-миллионником, уступив первенство по приросту населения только Чикаго. У нас всегда была положительная миграционная статистика. Последние десятилетия мы росли по 20-25 тысяч человек ежегодно, — напомнил эксперт.

Он не исключил, что сокращение населения связано с общей демографической ситуацией в стране.

— Думаю, что в перспективе больших городов с устойчивым ростом населения будет очень немного. Если не будет роста населения — не будет стройки, рыночного спроса на жилье, новой социальной и коммунальной инфраструктуры, новых бизнесов, то есть не будет развития. В отношении Новосибирска нужно переломить тенденцию, отработать план действий и поставить задачу, к примеру, через 10 лет выйти на 2 млн населения. Иначе нас ждет много неприятных тенденций: падение качества жизни, сокращение производства, спад во всех сферах экономики, — констатировал Толоконский.

По его словам, это чувствует население и бизнес. При этом власть считает, что «в регионе все хорошо», и это парадоксальная ситуация.

— Я просто обмер, когда прочитал слова зампредседателя правительства Новосибирской области на публичных слушаниях исполнения бюджета за 2025 год о том, что «мы попали в управляемый спад», из-за которого недополучили доходы и завершили финансовый год с дефицитом в 51 млрд рублей. Подождите, мы же жили в ситуации полного протекционизма, рынок был закрыт, при огромном госзаказе по всем сферам, в том числе в военно-промышленном комплексе. В такой ситуации реальные темпы роста должны быть 20-25% в год, а мы показываем 2% — и воспринимаем это как очень серьезный позитивный результат?! Сейчас есть предпосылки, что строительная сфера упадет на 20-30%, при таком падении ключевой для региона отрасли экономика области расти не может. При этом я ни в одной сфере от бизнеса не слышал о росте, все говорят о сокращении, — констатировал Виктор Толоконский.

Экспертов не слышат

Виктор Толоконский с сожалением констатировал, что рекомендации экспертов из бизнес-сообщества, нацеленные на формирование стратегии развития Новосибирска, не слышат. Он напомнил, что представители экспертного сообщества Клуба с приглашенными внешними экспертами, депутатами разработали пул конструктивных предложений — но ни одно из них не оказалось востребовано.

В частности, речь шла о развитии научного центра Академгородка как главной точки роста города. Год назад эксперты Клуба предупреждали о возможном кризисе в строительной отрасли и говорили о необходимости принимать меры для ее поддержки.

— Для экономики год — это серьезная веха. За год можно было всю систему управления обновить и спрофилактировать. Я понимаю спокойное равнодушие руководителей многих строительных организаций, неплохо заработавших в тучные годы. Но никто не думал о последствиях, в том числе для компаний, которые производят материалы для строительной отрасли, где работают тысячи людей. Мы неоднократно говорили, что социальную инфраструктуру должно строить государство, а не застройщики, перекладывающие эти расходы на покупателей. Нынешняя политика чревата банкротствами, судами, изъятием земельных участков у бизнеса. Мы не смогли достучаться до власти и сейчас погружаемся в те риски, о которых предупреждали, — рассуждает Толоконский.

Президент ассоциации «СибАкадемСофт», член Наблюдательного совета «Технопарк новосибирского Академгородка» Ирина Травина сообщила, что пробовала с темой субъектности Академгородка в лоб зайти на правительство региона, но получила достаточно жесткий отказ, потому что эта субъектность никому не нужна.

— У чиновников по-другому устроены мозги. Они действуют в рамках своего электорального цикла. Когда он закачивается, деятель уходит и о том, что будет дальше, не думает. Он думает, как за этот период достичь своих KPI, что-то заработать. У государственного деятеля другие амбиции: он работает на перспективу, хочет, чтобы после него что-то осталось. При Толоконском появился Технопарк, ПЛП, Экспоцентр, началась реконструкция аэропорта. Почему-то сейчас таких амбиций ни у кого нет. Для меня это странно, — рассуждает Травина.

Актуальные риски

Ключевой недоработкой сегодняшнего дня, которая может серьезно аукнуться уже в ближайшей перспективе, Виктор Толоконский назвал привлечение потенциальных партнеров для проведения исследований ЦКП «СКИФ».

— Кто будет платить за исследование материалов? Эксплуатация СКИФа — это огромные деньги, миллиарды. Все научные академические институты, университеты — это бюджетные учреждения, которые финансируются по прошлой базе. Понятно, что эксперимент на станциях СКИФа — это процесс не одного дня. Он будет занимать недели, а то и месяцы. Где жить при этом участникам эксперимента? У нас в Академгородке, в Кольцове до сих пор нет гостиницы, служебного жилья для исследователей. Мне говорят, что заказы будет делать бизнес. Какой бизнес? Фундаментальные исследования стоят очень дорого, на рыночных условиях окупить такие вложения крайне сложно, — рассуждает Толоконский.

Тем не менее инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко сообщил, что новосибирские промышленники уже готовы работать со станциями СКИФа.

— Например, мы занимаемся лазерной печатью высокопрочными порошками и сплавами. Получили очень хорошие результаты, но дошли до тупика и не понимаем, что происходит при нагрузке, при разрушении изделий. На СКИФе мы можем нагружать изделия реальными, нелабораторными нагрузками и понимать, как они будут себя вести. Сейчас мы отрабатываем методики, с которыми пойдем на СКИФ. Также мы планируем начать работу по исследованию металлургического процесса, так как поняли, что традиционные подходы металлургии и материаловедения в нашей ситуации работают лишь частично, потому что мы работаем со значительно превышающими скоростями изменения температур. Это совсем другие подходы, чем в классической методике, — отметил Степаненко.

Точки роста

По словам Виктора Толоконского, чтобы определять актуальные риски для региона и точки роста, необходимо проводить специальные мозговые штурмы и принимать адекватные, взвешенные решения.

Одним из инструментов, который сегодня недооценивается, Толоконский назвал крупный банковский капитал, на 80% находящийся в собственности государства.

— Государство может, опираясь на сверхприбыли банков, не только получать дивиденды и поправлять доходы бюджета, но и формировать инвестиционный фонд, где банковские прибыли становятся инвестиционным ресурсом. Иначе мы опять опоздаем с решениями. А если встать на позицию «управляемого спада», то есть ничего не делать, то это будет катастрофа. Я жду, когда в бюджетном законодательстве появится норма, что любой субъект бюджетирования должен определять не предельный размер внутреннего долга в процентах или в абсолютном выражении, а предел финансирования долга, предел расходов, — констатировал эксперт.

Одной из ключевых причин того, почему именно Новосибирск потерял приток населения, Толоконский назвал плохое состояние и содержание города — и, как следствие, ухудшение качества жизни.

— Новосибирск на современном этапе развития информационных технологий и высокой концентрации науки может и должен быть центром управления на огромной территории. Хотя бы в Большой Сибири. Сейчас технологии не требуют, чтобы управление и субъект были в шаговой доступности. Поэтому государственными функциями и бизнес-процессами надо управлять из Новосибирска. Тогда здесь появятся центры принятия решений и управления, вырастут доходы населения, вырастет заказ на образование, на науку, потому что это будет востребовано. Поэтому важен переезд в Новосибирск крупных БИЗНЕС-СТРУКТУР, — заявил Виктор Толоконский.

Ирина Травина добавила, что в Технопарке сейчас строятся два масштабных инвестиционных проекта: «Трапеция» и «На Будкера», в которые будут вложены несколько миллиардов рублей инвестиций, созданы 7000 рабочих мест, причем все квадратные метры уже поделены между инвесторами.

Есть площадка КРТ «СмартСити», в которую вкладываются большие государственные деньги: на дороги, три детских садика, две школы и т.д. Там тоже есть научно-производственная площадка, и ее всю тоже уже заняли инвесторы.

— То есть Академгородок продолжает оставаться площадкой, генерирующей новые бизнесы и направления, которые приносят ошеломительную налоговую отдачу. Они создают новые продукты и новые рынки в IT, медицине, приборостроении. Для полноценного развития Академгородка нужно концептуально развивать расположенные вокруг него земли. Сейчас они застраиваются стихийно, при этом у нас сохраняется огромный дефицит научно-производственных помещений. Город не думает о развитии промышленности, малого бизнеса, а инновационный бизнес сидит в гаражах и прочих экзотических помещениях. На наш взгляд, все-таки назрел вопрос расширения границ Новосибирска, в частности в районе Академгородка, — заявила Травина.

Андрей Степаненко ключевым шансом для города называет ЦКП «СКИФ». По его словам, талантливые инженеры работают не только за деньги, но и за интерес.

— Главное — показать людям, что в проекте есть интересные возможности, что они могут быть причастны к великим делам. Сейчас для города в этом плане вырисовывается уникальный шанс. Вопрос: сможем ли мы им эффективно воспользоваться? Нам нужно создавать рабочие группы, которые будут готовы предлагать услуги по созданию новых методик, — уверен Степаненко.

При этом он напомнил, что в институтах СО РАН в свое время было создано много вещей, которые в России освоить не смогли, но они получили огромный старт на мировом рынке.

— Многие зарубежные инженеры даже не скрывают, что украли у нас идею или решение. Одна из причин — это наша разобщенность. Сейчас разобщенность в обществе тоже огромная: наука отдельно, промышленность отдельно, власть отдельно, образование отдельно и т.д. Только при объединении этих составляющих в единое целое можно будет получить достойные результаты и самостоятельно довести их до логического результата, — подчеркнул Андрей Степаненко.

Директор по развитию ГК «Протэк» Сергей Верещагин заявил о смене парадигмы физической защиты: предприятия и критическую инфраструктуру теперь необходимо защищать не только от наземных, но и от воздушных угроз.

— Основные новые угрозы — от утечки данных из-за воздушной съемки до диверсий и прямых разрушений от FPV-дронов. Это требует оперативных решений и консолидации усилий власти, бизнеса, науки и индустрии безопасности, — подчеркнул Верещагин.

Тенденция уже находит отражение в региональной практике. Так, в Татарстане предприятия обязали обеспечить защиту от БПЛА.

— Угроза от беспилотников существует в любом регионе, и ответственность за безопасность объектов лежит на самом предприятии — такая же, как и за пожарную, промышленную или информационную безопасность. Это новая реальность, которую необходимо принять, — отметил он.

Директор ГК «Протэк» Евгений Ситников отметил огромный потенциал Сибири для развития страны и ответа на новые вызовы. Географическая удаленность региона естественным образом снижает уровень внешних угроз.

— Сибирь обладает колоссальными энергетическими, водными и логистическими ресурсами, а также мощной научной и образовательной средой. Однако отток населения тормозит реализацию этого потенциала, — подчеркнул он.

Необходимо использовать потенциал Сибири для ответа на новые угрозы и реализовать проекты в сфере безопасности — от защиты от БПЛА и кибербезопасности до комплексных систем «умного» города. Для этого нужно объединять экспертов рынка, представителей власти, бизнеса и науки для обмена опытом и презентации прорывных проектов.

Особое внимание, по мнению эксперта, стоит уделить тому, как использовать возможности региона для обеспечения безопасности страны и сделать его плацдармом для внедрения соответствующих систем: от объектовых средств защиты до платформы «Безопасный город».