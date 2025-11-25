Губернатор Травников заявил, что БЭМЗ становится основным поставщиком авиазапчастей

Глава Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что происходит на Бердском электромеханическом заводе (БЭМЗ). Это предприятие увеличивает объемы производства запчастей для авиационной техники.

Глава региона заявил, выпускаемая в Бердске продукция, заказывается несколькими российскими авиакомпаниями.

— Известно о серьезных вложениях в Бердский электромеханический завод. Авиакомпании S7 приобрела этот завод два года назад, и провела серьезную модернизацию предприятия. И БЭМЗ сегодня, кроме основного своего профиля, становится основным поставщиком запасных частей, ремонтных единиц для обслуживания авиапарка не только авиакомпании S7, — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе прямой линии на канале ОТС, рассказывая о развитии и планах указанной авиакомпании.

В структуре указанной авиакомпании действует предприятие «C 7 ИНЖИНИРИНГ», которое занимается обслуживанием воздушных судов и компонентов западного производства. Андрей Травников сообщил, что в текущем году численность данного подразделения в Новосибирской области выросла на 500 человек.

Бердский электромеханический завод (БЭМЗ) — это одно из ведущих промышленных предприятий города Бердска в Новосибирской области, основанное в 1959 году. Завод специализируется на производстве продукции точной механики и электромеханики. Изначально завод создавался для производства гироскопических приборов и систем управления для ракетных комплексов. В советские годы БЭМЗ стал ключевым поставщиком навигационного оборудования для космической отрасли, включая системы управления для спутников серии «Космос» и разгонного блока ракеты-носителя «Протон». Параллельно с оборонной продукцией завод наладил выпуск товаров народного потребления.

В 2023 году контрольный пакет акций завода (82%) перешёл к лицам, аффилированным с группой S7. Новые собственники объявили о планах масштабной модернизации предприятия с инвестициями в размере 550 млн рублей, направленными на обновление гальванического производства, создание экспериментального участка и расширение станочного парка.

