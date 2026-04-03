Дорожные подрядчики нарушают требования по вывозу строительных отходов в Новосибирске

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области выявили нарушения в ходе проверок ремонта дорог, выполненных в 2024-2025 годах. Как отметил на заседании комиссии по экологии регионального парламента аудитор КСП Василий Круковский, отходы были переданы организациям, не имеющим лицензий на их вывоз. В договорах не было информации куда будут вывозиться эти отходы.

При капремонте дороги в селе Новый Шарап Ордынского района образовался загрязнённый грунт в объёме 9,5 тысяч тонн.

При ремонте путепровода через железную дорогу Омск – Новосибирск на подъезде к городу Чулыму образовалось около 750 тонн отходов.

При ремонте железнодорожного моста через реку Тула на улице Сибиряков-Гвардейцев подрядчик превратил территорию подмостового пространства в несанкционированную свалку строительного мусора.

— Стоит отметить, что Минстрой области еще в апреле 2023 года потребовал от глав муниципальных образований и городских округов включать в контракты обязательства по контролю за строительными отходами, а сами отходы размещать на полигонах. Однако такие требования не охватывали дорожную отрасль, — констатировал Круковский.

Начальник отдела ремонта и содержания автомобильных дорог регионального ТУАД Максим Астапов сообщил, что в контракты 2026-2027 годов этот пункт включён. Он также заявил, что сейчас 99% отходов, которые образуются при производстве работ, используются повторно, 1% утилизируется подрядчиками.

Комиссия рекомендовала Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области разработать механизм контроля за транспортировкой и размещением отходов, образуемых при осуществлении дорожно-строительных работ на дорогах муниципального значения.

