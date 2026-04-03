Дорожные подрядчики нарушают требования по вывозу строительных отходов в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Аудиторы потребовали ужесточить контроль за утилизацией этого мусора

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области выявили нарушения в ходе проверок ремонта дорог, выполненных в 2024-2025 годах. Как отметил на заседании комиссии по экологии регионального парламента аудитор КСП Василий Круковский, отходы были переданы организациям, не имеющим лицензий на их вывоз. В договорах не было информации куда будут вывозиться эти отходы.

  • При капремонте дороги в селе Новый Шарап Ордынского района образовался загрязнённый грунт в объёме 9,5 тысяч тонн.
  • При ремонте путепровода через железную дорогу Омск – Новосибирск на подъезде к городу Чулыму образовалось около 750 тонн отходов.
  • При ремонте железнодорожного моста через реку Тула на улице Сибиряков-Гвардейцев подрядчик превратил территорию подмостового пространства в несанкционированную свалку строительного мусора.

— Стоит отметить, что Минстрой области еще в апреле 2023 года потребовал от глав муниципальных образований и городских округов включать в контракты обязательства по контролю за строительными отходами, а сами отходы размещать на полигонах. Однако такие требования не охватывали дорожную отрасль, — констатировал Круковский.

Начальник отдела ремонта и содержания автомобильных дорог регионального ТУАД Максим Астапов сообщил, что в контракты 2026-2027 годов этот пункт включён. Он также заявил, что сейчас 99% отходов, которые образуются при производстве работ, используются повторно, 1% утилизируется подрядчиками.

Комиссия рекомендовала Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области разработать механизм контроля за транспортировкой и размещением отходов, образуемых при осуществлении дорожно-строительных работ на дорогах муниципального значения.

Ранее редакция сообщала о том, что штрафы за строительные отходы намерены увеличить в Новосибирской области. 

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска, автор: пресс-служба (архив).

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Автор: Оксана Мочалова

Авиакомпании России и других стран начали выставлять туроператорам дополнительные счета за уже подтверждённые перевозки. Причина — резкое увеличение топливного сбора, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Изменения коснулись популярных направлений для отпуска: Египта, Таиланда и Вьетнама. В АТОР связывают ситуацию с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, который повлиял на стоимость авиакеросина.

Патриарх Кирилл возвел епископа Варфоломея в сан митрополита

Автор: Оксана Мочалова

5 апреля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии совершил чин возведения в сан митрополита Преосвященного Варфоломея, избранного митрополитом Новосибирским и Бердским. Церемония прошла в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.

Напомним, решение о том, что епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей станет главой Новосибирской митрополии, Священный Синод принял ещё 12 марта 2026 года. Тогда же прежний руководитель митрополии Никодим был переведён на Рязанскую кафедру. Новый митрополит родом из Владимирской области, за его плечами — служба в армии, обучение в Московской духовной академии и преподавание в семинарии. Монашеский постриг он принял в 2004 году, а в 2022-м был возведён в сан архимандрита.

В Новосибирске перекрыли дорогу из-за риска подтопления

Автор: Оксана Мочалова

В Октябрьском районе Новосибирска временно перекрыли движение транспорта из-за угрозы подтопления в районе Инюшенских переулков.

По информации мэрии города, дорожные службы начали экстренные работы на участке от 10-го Инюшенского переулка к микрорайону Европейский берег. Там строится траншея для отвода воды, которая прибывает в реку Плющиху.

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Автор: Оксана Мочалова

В первом квартале 2026 года жители Новосибирской области купили на 7% больше подержанных автомобилей, чем годом ранее, сообщают аналитики автомобильного портала «Дром».

Интерес к вторичному рынку вырос по нескольким причинам. Среди них — ограниченная доступность новых иномарок из-за утильсбора, высокие ставки по кредитам и снижение покупательской способности. В итоге объем продаж машин с пробегом практически вернулся к показателям первого квартала 2024 года.

В России предложили ограничить траты на маркетплейсах

Автор: Оксана Мочалова

В России обсуждается идея ограничить годовые траты граждан на маркетплейсах. Предложение заключается во введении персонального лимита на покупки в интернете.

Как объяснила изданию «Абзац» общественный деятель Екатерина Шульгина, онлайн-площадки сделали шопоголизм массовым явлением. Многие люди ради ненужных вещей берут кредиты и попадают в долговую яму.

Новосибирск сократил разрыв в аренде между центром и окраинами

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск лидирует среди сибирских городов-миллионников по доступности аренды в центральной части. Разрыв в ставках между ядром города и окраинами здесь составляет всего 27%: однокомнатная квартира в центральных районах Новосибирска стоит 38,9 тыс. рублей в месяц, а за его пределами — 30,7 тыс. рублей. К таким выводам пришли аналитики «Циан».

Для сравнения, в соседнем Омске «наценка за центр» достигает 36% (32,1 тыс. против 23,6 тыс. рублей). В Красноярске разрыв — 30% (36,8 тыс. против 28,2 тыс. рублей).

