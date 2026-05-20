«Новосибирскавтодору» понизили рейтинг

Агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» пересмотрело кредитный рейтинг АО «Новосибирскавтодор»: с A-.ru до BBB+.ru и изменило прогноз по кредитному рейтингу с негативного на стабильный.

— Снижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением ряда финансовых метрик компании, в том числе долговой нагрузки и рентабельности, после убытка по итогам 2024 года из-за повышенных трат для сдачи крупного проекта в сжатые сроки, а также ростом совокупного долга в 2025 году более чем в 3 раза, — пояснили в НКР.

Напомним, в 2024 году «Новосибирскавтодор» получил убыток в размере около 900 млн рублей. Это было обусловлено удорожанием работ по крупному проекту с фиксированным сроком в Казани. Убыток привёл к ухудшению ряда финансовых показателей компании, что стало основной причиной пересмотра прогноза по её кредитному рейтингу со стабильного на негативный в 2024 году и одной из причин снижения рейтинга в 2026.

В 2025 году компания существенно нарастила совокупный долг за счёт выпуска облигационных займов — с 1,4 млрд руб. до 6,2 млрд руб. Однако коэффициент долговой нагрузки (совокупный долг / OIBDA) в 2025 году составил 3,7 при значениях выше 7,0 в 2024 году. Улучшение показателей долговой нагрузки обусловлено возвратом OIBDA к существенным положительным значениям (1,7 млрд руб.) в 2025 году.

Эксперты агентства подчеркнули, что дорожная компания Новосибирска сохраняет приемлемые финансовые показатели.

— В качестве позитивного фактора можно отметить законтрактованность более чем 90% выручки компании на 2026 год, что также обусловлено государственными и муниципальными заказами на дорожные работы, — отмечают в НКР.

По данным сервиса Контур.Фокус, АО «Новосибирскавтодор» создано в 1995 году. До декабря 2025 года 98% акций компании принадлежали Дмитрию Пингасову. Сейчас информация о собственниках закрыта. В состав «Новосибирскавтодора» входят 14 филиалов, 12 из которых находятся на территории Новосибирской области, 1 — в Кемеровской области и 1 — в Челябинской. Выручка компании в 2025 году составила 18 млрд рублей (-32%), чистая прибыль — 433 млн (убыток 867 млн).

На территории Новосибирской области компания занимается строительством Восточного обхода вокруг Новосибирска. Компания ремонтировала взлетно-посадочную полосу аэропорта Толмачево, в осуществляет капремонт участка «Чуйского тракта». Кроме того, компания, близкая к «Новосибирскавтодору», выиграла конкурс на проектирование Южного транзита.

Ранее редакция сообщала о том, что «Новосибирскавтодор» оштрафуют на 321 миллион рублей по нескольким контрактам.