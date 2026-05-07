Фонтан в Центральном парке Новосибирска запустят 8 мая под военные песни

Завтра, 8 мая, в Центральном парке Новосибирска состоится торжественное открытие летнего сезона с запуском фонтана. В 18:00 выступит военный оркестр Новосибирского высшего военного командного училища, в 19:00 начнётся праздничный концерт, а в 20:00 состоится запуск фонтана.

В честь Дня Победы фонтан будет сопровождать музыка военных лет. В парке «Первомайский» также запустят фонтан к 9 мая. Остальные городские фонтаны уже функционируют: в Первомайском сквере, у театра «Глобус», в парке «Берёзовая роща» и у ГПНТБ. В этом году после ремонта впервые заработали фонтаны возле Законодательного собрания и перед ДК им. М. Горького.

В Новосибирске фонтаны продолжат работать до 1 октября. В Первомайском сквере они будут включаться с 8:00 до 22:00. В других местах фонтаны будут доступны для посетителей с 10:00 до 22:00.

Ранее редакция сообщала о том, что фонтаны Новосибирска передают в ведение департамента культуры.