На ужесточении требований по продаже алкоголя в Новосибирске настаивает МВД

В запросах, которые поступают в МВД от депутатов, неоднократно поднималась проблема продажи алкоголя в ночное время, в так называемых наливайках. Данные объекты являются местом притяжения различных маргинальных личностей и влияют на состояние криминогенной обстановки. Об этом заявил начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе ежегодного ответа о деятельности ведомства на февральской сессии регионального парламента.

— Всего на территории области расположено около 500 торговых организаций, которые осуществляют продажу слабоалкогольной продукции после 22 часов. 40 из них расположены в жилых домах в городе Новосибирске, — подчеркнул глава ГУ МВД.

Он напомнил, что на сегодняшний день ряд регионов Российской Федерации имеют положительный опыт по разрешению проблем, связанных с реализацией алкоголя и его повсеместной доступностью.

В Якутии введены особые требования к алкогоаркетам и заведениям общепита, расположенным в многоквартирных домах или на прилегающей территории. Им разрешается торговать спиртными напитками только с 14:00 до 20 часов.

В Тульской области алкоголь продаётся только с 14:00 до 22:00.

В Республике Алтай с марта 2026 года решили прибегнуть к более жёстким ограничениям, а именно — к запрету продажи алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Для отдельно стоящих объектов торговли будут установлены определённые и достаточно жёсткие временные периоды. Вводится полный запрет продажи алкоголя по воскресеньям и праздничным дням.

— Перечень субъектов Российской Федерации, где принято подобное решение, не является исчерпывающим. Считаем целесообразным рассмотреть вопрос принятия аналогичного регионального закона и на территории нашей области. Уважаемые депутаты, надеемся на поддержку наших инициатив после их детальной проработки, — обратился Андрей Кульков к депутатам.

Он уточнил, что речь идет об ограничении продажи алкоголя именно в многоквартирных жилых домах для обеспечения безопасности их жителей.

Депутат Вячеслав Илюхин отметил, что на его округе в последнее время участились жалобы на точки, которые возникают в квартирах жилых домов, где круглосуточно продают технический спирт.

— Если мы будем давить легальные точки, то просто породим переток спроса в нелегальный сектор. Мне кажется, что параллельно нужно ужесточить наказание за продажу технического спирта, приравнять эти операции к продаже наркотиков, к уголовному преступлению. Потому что действующие сейчас штрафы — 3-5 тысяч — на ситуацию вообще никак не влияют, — подчеркнул он.

Андрей Кульков предложил разобрать каждый факт продажи, известный депутату, и пресечь его реализацию.

Напомним, в трех регионах Сибири в 2025 году зафиксировано резкое сокращение точек продажи алкогольной продукции. Этот тренд выявили эксперты проекта Commers Estate. В Новосибирске сеть уменьшилась с 1 500 до 1 186 алкомаркетов — минус 314 точек. По оценке аналитиков, рынок переживает глубокую перестройку форматов.

По данным ГУ МВД, по итогам 2025 каждое шестое общественно опасное деяние в регионе совершается под воздействием алкоголя. Более 2 000 человек совершили преступление в нетрезвом состоянии. Задержано 3 500 водителей, находившихся за рулём в состоянии опьянения, и 739 повторно севших за руль. В пьяном виде, по их вине совершено 280 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 77 человек.

За распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения составлено свыше 10 500 административных протоколов. В ходе проверок законности производства и оборота алкогольной продукции выявлено 83 правонарушения, изъято около 685 000 литров водки и спиртосодержащей жидкости.

Ранее редакция сообщала о том, что взрослый новосибирец в среднем выпил за год 94 литра алкогольных напитков. Спрос смещается в сторону коктейльной культуры, а также полного отказа от алкоголя. Эксперты не исключают, что он частично уходит в тень.