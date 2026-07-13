В Сузуне построят лыжно-биатлонный комплекс

МКУ Сузунского муниципального округа «Центр закупок» подвело итоги тендера по выбору подрядчика для разработки проектной-сметной и рабочей документации на строительство объекта: «Лыжно-биатлонный комплекс в р.п. Сузун». В тендере приняли участие 6 компаний. В ходе торгов цена была снижена с 19 млн до 14,3 млн рублей. Победитель пока не называется.

На площади 43 га подрядчик должен предусмотреть функциональное зонирование земельного участка с выделением зоны отдыха, физкультурно-спортивной зоны и хозяйственной зоны.

Он должен спроектировать лыжно-биатлонный комплекс с дорожкой протяженностью 3 км и шириной рабочей части 6 м. У дорожки должно быть асфальтовое покрытие для летнего биатлона на лыжероллерах. В элементы трассы входит петля к стрельбищу, штрафной круг, тренировочные круги на 500, 100, 2000 и 2500 метров, биатлонное стрельбище на 15 рубежей.

В проекте должны быть предусмотрены дополнительные беговые дорожки: по 1 м с каждой стороны трассы.

В состав комплекса войдут полоса препятствий для выполнения норм «ГТО», экстрим полоса препятствий для детей от 14 лет.

Документы должны быть готовы к середине февраля 2027 года. Предполагаемая стоимость строительства объекта — 500 млн рублей. Строительство запланировано в районе Школьного переулка, где уже сформировался спортивный кластер.

Отметим, что на данный момент в Новосибирске находится один биатлонный комплекс — в Дзержинском районе. По данным Минспорта региона, на комплексе ранее проводили этапы кубка Мира (1992,1997). На трассах подготовлено 28 чемпионов и призеров чемпионата и первенства Мира, 6 олимпийских чемпионов.

Много лет создание лыжно-биатлонного комплекса в микрорайоне «Стрижи» лоббировал его застройщик. В 2017 году проектирование комплекса, состоящего из здания школы биатлона площадью 380 м2 и трассы длиной более 2 км, было завершено, но возникли проблемы с получением земли для его создания.

Биатлонный комплекс и лыжероллерная трасса в 2022 году открыли в Маслянино. Комплекс, состоит из пяти дорог (протяженность 3, 2.5, 2, 1.6 и 1 км), трибуны для зрителей, стрельбища и административного корпуса.

В феврале 2026 года в Маслянино выделили землю для горнолыжного курорта «Скакуша».

Ранее редакция сообщала о том, что в горнолыжном комплексе Кольцово построят новый пункт проката.