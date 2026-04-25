Володин анонсировал передачу прав регионам о запрете вейпов

В мае Госдума рассмотрит законопроект, который позволит регионам запрещать продажу вейпов. Об этом сообщил спикер российского парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. По его информации, большинство депутатов поддерживают эту идею.

— Сейчас на рассмотрении Госдумы находится поправка, которой предлагается предоставить регионам полномочия по запрету продажи вейпов. Об этом просят родители, педагогическое и медицинское сообщества, — сообщил господин Володин.

Вячеслав Володин обратил внимание на увеличение на 30% числа людей, у которых диагностированы заболевания дыхательных путей, связанные с использованием вейпов. По его словам, особенно уязвимы к этой проблеме подростки и молодые люди в возрасте до 35 лет. Володин выразил серьёзную обеспокоенность этой тенденцией.

Напомним, в начале ноября 2025 года президент России Владимир Путин поддержал идею о запрете продажи вейпов в стране. Министерство финансов подготовило поправки к законопроекту о лицензировании оборота табачных изделий, которые дают регионам возможность на пять лет запрещать розничную продажу вейпов. 30 марта эти поправки были одобрены правительственной комиссией.

Бизнес-ассоциация «Опора России» выразила несогласие с предложенной мерой, назвав её нецелесообразной и обвинив в «экономическом сепаратизме». Заместитель главы комитета Государственной думы по экономической политике Артем Кирьянов предупредил, что запрет может привести к «теневому» обороту товаров на рынке.

