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Культура

«70 лет триумфа»: Новосибирский симфонический оркестр отметит юбилей на большой сцене НОВАТа

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Дирижером юбилейного торжества выступит художественный руководитель и главный дирижер оркестра Димитрис Ботинис

Приближается знаменательная дата – 70-летие первого и единственного в регионе академического симфонического оркестра, коллектива, занимающего лидирующие позиции в стране и являющегося гордостью филармонии. По этому случаю запланировано грандиозное юбилейное выступление на сцене НОВАТа.

История коллектива берет начало в 1956 году, когда под руководством выдающегося Арнольда Каца был основан Новосибирский академический симфонический оркестр. До 1989 года его домом был театр оперы и балета, что делает выбор концертной площадки для торжеств символичным.

За прошедшие семь десятилетий оркестр превратился в бесценное культурное сокровище России. Этот прославленный коллектив покоряет крупнейшие мировые сцены, принимает участие в престижных международных фестивалях и взаимодействует с выдающимися музыкантами. Оркестр ведет неустанную концертную и гастрольную деятельность, поддерживая высочайший исполнительский стандарт и бережно храня традиции русской симфонической школы. Он также является визитной карточкой Транссибирского Арт-Фестиваля.

Горизонт, ГКЗ

Дирижером юбилейного торжества выступит художественный руководитель и главный дирижер оркестра Димитрис Ботинис. Лауреат престижных международных конкурсов и обладатель премии Президента РФ для молодых деятелей культуры успешно сотрудничает с ведущими российскими оркестрами, активно реализуя художественные программы и гастрольные планы Новосибирского академического симфонического оркестра.

Концерт, посвященный 70-летию триумфа, состоится 20 сентября в 18:00. Программа вечера включает такие шедевры, как «Картинки с выставки» М. Мусоргского и Симфонию №4 П. Чайковского.

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Рубрики : Культура

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Новосибирская филармония культура

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«Идеальное время для диалога с искусством»: где в Новосибирске скрыться от жары и культурно обогатиться

Аномальная жара, установившаяся в сибирской столице, заставляет горожан искать не только физические, но и ментальные способы охлаждения. По мнению экспертов Новосибирского государственного педагогического университета, лучшей альтернативой душным пляжам и перегретым городским паркам становятся учреждения культуры. Как совместить приятное с полезным и пережить зной с комфортом, рассказала директор Института культуры и молодежной политики НГПУ Ольга Капустина.

Вопреки стереотипам, летний зной — это не повод отказываться от культурной программы.

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«Красный факел» принял участие в VII Фестивале театров Дальнего Востока

Автор: Марина Санькова

Театральный коллектив «Красный факел» из Новосибирска впервые присоединился к фестивальной жизни острова Сахалин, представив свою постановку «Мертвые души» (18+). Этот спектакль, созданный художественным руководителем Андреем Прикотенко, был показан в рамках гостевой программы VII Дальневосточного фестиваля театров. Оба представления прошли с полным аншлагом на сцене Южно-Сахалинского международного театрального центра имени А.П. Чехова.

Директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева отметила, что это событие ознаменовало собой прекрасное завершение 106-го театрального сезона, который начался с гастролей в Санкт-Петербурге. По ее словам, эти противоположные по географическому положению города — Южно-Сахалинск и Санкт-Петербург — наглядно демонстрируют как необъятность России, так и востребованность театра «Красный факел». Спектакль «Мертвые души» — это технически сложная и масштабная постановка, требующая участия почти всей труппы, однако, отработанная команда успешно адаптирует ее к условиям любой сцены. Гореявчева подчеркнула вдохновленную игру актеров и искреннюю реакцию сахалинского зрителя, что сделало показ одним из лучших. Она также выразила благодарность организаторам фестиваля, властям Сахалинской области и всем, кто способствовал теплому приему, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

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Идеи основателей Новосибирска учтут в новом облике площади Гарина-Михайловского

Автор: Юлия Данилова

На минувшей неделе на площади Гарина-Михайловского перед железнодорожным вокзалом «Новосибирск-Главный» снесли нестационарные торговые объекты (НТО). Ранее там находились продовольственный киоск, кафе восточной кухни, продавали шаурму.

— Мы провели большую работу по демонтажу нестационарных торговых объектов, которые стояли с нарушениями, нарушали архитектурный облик города Новосибирска. По ряду объектов у нас были судебные процессы, но мы их выиграли, у нас целый ряд положительных решений, — сообщил на аппаратном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

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Не просто декор: новосибирская художница Аделаида Рош «оживляет» камень

Автор: Артем Рязанов

Жительница Новосибирска Аделаида Рош уже почти девять лет создаёт мозаики и доказывает, что это не просто декор, а полноценное искусство. Её работы представлены в частных коллекциях и музеях от Италии до Мексики, в том числе в музеях Нижней Калифорнии (Мексика) и Пенсильвании (США).

Интерес к мозаике у художницы вырос из школьных коллажей из бумаги. Профессиональные навыки Аделаида получила в Италии — в единственной в мире профильной школе мозаичистов.

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Как из фильма ужасов: новосибирские дети боятся клоунов

Автор: Юлия Данилова

В России падает спрос на клоунов. За четыре года он сократился в восемь раз, сообщил Mash. Эксперты связывают тенденцию с изменением форматов развлечений и предпочтений аудитории.

Участники новосибирской индустрии развлечений отметили, что заказы на клоунов к ним не поступают уже много лет.

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Материнская скорбь в камне: Монумент Славы стал одним из ярчайших образцов монументального искусства Сибири

22 июня — трагическая дата в истории нашей страны. В этот день 85 лет назад началась Великая Отечественная война — самая страшная в истории человечества. Она продолжалась 1418 дней, унесла 27 миллионов жизней и завершилась полным разгромом гитлеровской Германии. Из Новосибирской области на войну ушли более 650 тысяч человек.

Есть памятники, которые невозможно воспринимать только как произведения искусства. Они выходят за пределы эстетики и становятся частью внутреннего опыта — личного, исторического, почти физического. Именно таковы советские мемориалы, посвящённые матери. Среди них — Монумент Славы в самом центре Ленинского района.

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