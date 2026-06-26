«70 лет триумфа»: Новосибирский симфонический оркестр отметит юбилей на большой сцене НОВАТа

Приближается знаменательная дата – 70-летие первого и единственного в регионе академического симфонического оркестра, коллектива, занимающего лидирующие позиции в стране и являющегося гордостью филармонии. По этому случаю запланировано грандиозное юбилейное выступление на сцене НОВАТа.

История коллектива берет начало в 1956 году, когда под руководством выдающегося Арнольда Каца был основан Новосибирский академический симфонический оркестр. До 1989 года его домом был театр оперы и балета, что делает выбор концертной площадки для торжеств символичным.

За прошедшие семь десятилетий оркестр превратился в бесценное культурное сокровище России. Этот прославленный коллектив покоряет крупнейшие мировые сцены, принимает участие в престижных международных фестивалях и взаимодействует с выдающимися музыкантами. Оркестр ведет неустанную концертную и гастрольную деятельность, поддерживая высочайший исполнительский стандарт и бережно храня традиции русской симфонической школы. Он также является визитной карточкой Транссибирского Арт-Фестиваля.

Дирижером юбилейного торжества выступит художественный руководитель и главный дирижер оркестра Димитрис Ботинис. Лауреат престижных международных конкурсов и обладатель премии Президента РФ для молодых деятелей культуры успешно сотрудничает с ведущими российскими оркестрами, активно реализуя художественные программы и гастрольные планы Новосибирского академического симфонического оркестра.

Концерт, посвященный 70-летию триумфа, состоится 20 сентября в 18:00. Программа вечера включает такие шедевры, как «Картинки с выставки» М. Мусоргского и Симфонию №4 П. Чайковского.

Билеты уже в продаже!