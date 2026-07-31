В Новосибирской областной научной библиотеке откроют Политехническую гостиную

В Новосибирской государственной областной научной библиотеке откроется Политехническая гостиная — мультимедийная площадка для проведения лекций, кинопоказов, мастер-классов, научных фестивалей и онлайн-трансляций. Проект реализует Политехнический музей. Infopro54 узнал детали проекта.

Политехнический музей — один из старейших научно-технических музеев мира, ведёт историю с 1872 года. Его собрание насчитывает более 230 тысяч экспонатов в 150 тематических коллекциях. Музей находится в Москве, но проводит мероприятия по всей стране.

Всего в рамках проекта мультимедийные площадки появятся в десяти городах: Новосибирске, Кызыле, Абакане, Красноярске, Кемерове, Горно-Алтайске, Барнауле, Томске, Иркутске и Омске. Площадки разместятся в региональных библиотеках и музеях. Общая сумма средств, выделенных на проект из федерального бюджета, составляет 69,4 миллиона рублей.

Новосибирская площадка разместится в здании библиотеки на улице Советской, 6. Место для гостиной уже определено.

— Мы определили, в какой части библиотеки разместится Политехническая гостиная. Предварительно решили организационные вопросы. Ждем в ближайшее время представителей Политехнического музея, чтобы показать площадку и обсудить детали, — сообщила Infopro54 пресс-секретарь Новосибирской государственной областной научной библиотеки Ирина Паина.

Пространство оснастят большим QLED-экраном, акустической системой, камерами для видеотрансляций, а также ноутбуками для посетителей и лекторов. В гостиной будет трансформируема мебель, которая позволит адаптировать помещение под любые форматы мероприятий. Создание всех десяти площадок должно завершиться до 15 декабря 2026 года. Для каждой гостиной будет индивидуальный дизайн-проект.

Ранее редакция рассказывала, что на фасаде Новосибирской областной библиотеки нашли нивелирный пункт вековой давности.