Новосибирцы уходят из ресторанов в фастфуд и кофейни

За январь–октябрь 2025 года в общепите Новосибирской области (сетевые плюс несетевые торговые точки) средний чек составил 1552 рубля — за год он вырос на 10%. При этом число покупок увеличилось на 4%. Об этом сообщили аналитики центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» в ответ на запрос Infopro54.

Однако в разрезе сегментов рынка динамика оказалась неравномерна.

Самый большой рост чека наблюдался в ресторанах и барах города — на 12% (до 2928 рублей). При этом ходить в рестораны новосибирцы и гости города стали пусть незначительно, но реже: число покупок сократилось на 1% к 2024 году.

— На выручку общепита в этом году влияла погода. Теплые дни стимулируют посещение уличных кафе и летних веранд. В дождливый или холодный период клиенты чаще выбирают рестораны и бары. Растет интерес к локальным гастрономическим точкам со стороны туристов и жителей города, — пояснили эксперты компании «Платформа ОФД».

В кафе и столовых средний чек вырос на 8% — до 774 рублей. Активность по посещению этого сегмента общепита увеличилась на 4%.

Но самый большой рост количества чеков в 2025 году в Новосибирске наблюдается в точках фастфуда — на 6% к прошлому году. При этом средний чек в таких заведениях вырос на 11% — до 538 рублей.

— Сейчас наблюдается перераспределение расходов: рост спроса на форматы с доступным соотношением цена/качество (фастфуд, кофейни) и снижение частоты посещения премиальных заведений питания, ресторанного формата, — отметили аналитики компании.

Владелец бургер-бара Moo Crew Сергей Минин подтверждает, что у демократичных форматов общепита в городе увеличивается количество посещений.

— На мой взгляд, это может быть связано с тем, что растет качество и уровень этих заведений. В результате люди, которые ранее предпочитали ходить в рестораны, теперь могут спокойно зайти и в бары, и в заведения фастфуда, — пояснил собеседник редакции.

Что касается среднего чека, то, по мнению предпринимателя, он вырос более значительно — на 15%.

— Сильно выросли цены на продукты, аренду, налоги — на все, — констатировал Сергей Минин.

Еще один участник ресторанного рынка, пожелавший остаться неизвестным, отметил, что сокращение посещения ресторанов связано со снижением платежеспособности жителей региона.

— Возможности оплачивать выросший чек в ресторанах уже нет, а привычка питаться вне дома осталась. Посетители смещаются в более дешевый сегмент, где могут себе позволить прежний режим питания, но в экономичном варианте, — предположил он.

Напомним, в первой половине сентября в Новосибирской области существенно вырос спрос на доставку фастфуда. Число заказов из заведений быстрого питания увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а оборот платежей в этой категории стал на 83% больше. В онлайне новосибирцы в среднем стали платить за фастфуд больше. Однако на тот момент расходы при личном посещении кафе на треть превышали затраты при доставке.

Кроме того, в регионе активно растет сегмент готовой еды. В выручке ритейла он сегодня занимает 2,5–6,5%. В 2024 году продажи в сегменте выросли на 24%, а к 2030-му ожидаемый рост рынка составит до 40%. Осенью 2025 года в Новосибирск зашла федеральная компания с форматом dark kitchen (дарк китчен).

Ранее редакция сообщала о том, что предприниматели Новосибирска стали массово избавляться от своего бизнеса.