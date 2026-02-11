«Подорожник» готовится покинуть Новосибирск

Одна из старейших сибирских сетей быстрого питания «Подорожник» фактически остановила работу в Новосибирске и завершает деятельность в Кемерове и Новокузнецке. Учредитель компании Татьяна Фомина подтвердила «Интерфаксу» информацию о сворачивании розничного направления.

По словам предпринимательницы, несколько месяцев компания пыталась удержаться на плаву, однако макроэкономические условия оказались критическими. Налоги в феврале достигли половины выручки, а покупательская способность продолжает снижаться. Выручка февраля упала в 1,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года.

Ключевым фактором для ухода из Новосибирска стали долговые обязательства перед аэропортом Толмачево. Без этой локации и прилегающей парковки дальнейшая работа в городе потеряла экономический смысл. При этом, как отмечает владелица сети, пассажиры с сожалением воспринимают новость о закрытии точки в аэровокзале.

Судьба производственного комплекса в городе Топки пока не раскрывается. Ранее компания занималась не только розницей, но и поставками готовых блюд в торговые сети.

Закрытие точек сопровождается кадровыми спорами. Бывшие работники сети сообщают о принудительных увольнениях. По их словам, руководство вынуждает подписывать заявления «по собственному желанию» в связи с ликвидацией подразделений. Часть бывших сотрудников уже обратилась в прокуратуру. По данным Контур.Фокус, на 11 февраля имеются решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам.

Уход «Подорожника» происходит на фоне затяжного спада в новосибирском общепите. Только в январе город покинули рестораны «IL Патио», «Шикари», сеть Vaffel, кофейня Siberian Story и ряд других заведений.

История «Подорожника» началась в 1995 году в Кемерове. На пике развития сеть насчитывала более 160 точек в Сибири и Санкт-Петербурге и считалась крупнейшим игроком на рынке уличной еды. В 2021 году компания анонсировала планы по выходу на IPO и трехкратному расширению, однако этим намерениям не суждено было сбыться.

Согласно данным сервиса 2ГИС, в Новосибирской области на данный момент значатся девять точек общепита, однако фактически городские кофейни уже не работают. В Кемерове и Новокузнецке совокупно закрывается еще несколько десятков заведений.

По данным Контур.Фокус, ООО Национальная Сеть Доступных Кофеен «Подорожник» зарегистрировано в Кемерово в апреле 2025 года. Уставный капитал компании равен 211 тыс. руб. Единственным владельцем организации является Татьяна Фомина. Правопредшественником ООО выступает ПАО «Национальная Сеть Доступных Кофеен «Подорожник», осуществлявшее деятельность с 2017 года по апрель 2025 года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске малый бизнес переходит на наличный расчет из-за роста налогов.