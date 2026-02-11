Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Бизнес

«Подорожник» готовится покинуть Новосибирск

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Сеть стритфуда останавливает работу розничных точек в регионе

Одна из старейших сибирских сетей быстрого питания «Подорожник» фактически остановила работу в Новосибирске и завершает деятельность в Кемерове и Новокузнецке. Учредитель компании Татьяна Фомина подтвердила «Интерфаксу» информацию о сворачивании розничного направления.

По словам предпринимательницы, несколько месяцев компания пыталась удержаться на плаву, однако макроэкономические условия оказались критическими. Налоги в феврале достигли половины выручки, а покупательская способность продолжает снижаться. Выручка февраля упала в 1,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года.

Ключевым фактором для ухода из Новосибирска стали долговые обязательства перед аэропортом Толмачево. Без этой локации и прилегающей парковки дальнейшая работа в городе потеряла экономический смысл. При этом, как отмечает владелица сети, пассажиры с сожалением воспринимают новость о закрытии точки в аэровокзале.

Судьба производственного комплекса в городе Топки пока не раскрывается. Ранее компания занималась не только розницей, но и поставками готовых блюд в торговые сети.

Закрытие точек сопровождается кадровыми спорами. Бывшие работники сети сообщают о принудительных увольнениях. По их словам, руководство вынуждает подписывать заявления «по собственному желанию» в связи с ликвидацией подразделений. Часть бывших сотрудников уже обратилась в прокуратуру. По данным Контур.Фокус, на 11 февраля имеются решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам.

Уход «Подорожника» происходит на фоне затяжного спада в новосибирском общепите. Только в январе город покинули рестораны «IL Патио», «Шикари», сеть Vaffel, кофейня Siberian Story и ряд других заведений.

История «Подорожника» началась в 1995 году в Кемерове. На пике развития сеть насчитывала более 160 точек в Сибири и Санкт-Петербурге и считалась крупнейшим игроком на рынке уличной еды. В 2021 году компания анонсировала планы по выходу на IPO и трехкратному расширению, однако этим намерениям не суждено было сбыться.

Согласно данным сервиса 2ГИС, в Новосибирской области на данный момент значатся девять точек общепита, однако фактически городские кофейни уже не работают. В Кемерове и Новокузнецке совокупно закрывается еще несколько десятков заведений.

По данным Контур.Фокус, ООО Национальная Сеть Доступных Кофеен «Подорожник» зарегистрировано в Кемерово в апреле 2025 года. Уставный капитал компании равен 211 тыс. руб. Единственным владельцем организации является Татьяна Фомина. Правопредшественником ООО выступает ПАО «Национальная Сеть Доступных Кофеен «Подорожник», осуществлявшее деятельность с 2017 года по апрель 2025 года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске малый бизнес переходит на наличный расчет из-за роста налогов.

Источник фото: freepik.com, автор- rawpixel-com

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирская область Кемеровская область

Теги : фастфуд закрытие

204
0
0
Предыдущая статья
«У нас не серый город»: архитекторы предложили сделать цветовые паспорта для всех районов Новосибирска
Следующая статья
«Ситуация не показательна для отрасли»: в Минстрое РФ прокомментировали обращение «Самолета» за господдержкой

«Ситуация не показательна для отрасли»: в Минстрое РФ прокомментировали обращение «Самолета» за господдержкой

Автор: Юлия Данилова

В Минстрое России прокомментировали ситуацию с запросом группы «Самолет» на господдержку. Как говорится в документе, полученном по запросу РИА Новости, ситуация с финансовыми показателями одной конкретной компании не является репрезентативной для всей отрасли.

— Обращение ГК «Самолет» связано не столько с реализацией проектов жилищного строительства, сколько с необходимостью реструктуризации высоко- и низколиквидных активов внутри группы компаний и направлено, в первую очередь, на получение дополнительной финансовой поддержки с целью сохранения корпоративной стабильности, — заявили в Минстрое изданию.

Читать полностью

Сети кофеен начали закрывать филиалы в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске продолжается череда закрытий местных кофеен. На их месте открываются новые заведения или совсем другие форматы. Основными причинами эксперты называют ошибки в выборе места, высокую конкуренцию, рост затрат и отсутствие управленческого опыта.

Ситуацию усугубляет подорожание сырья на фоне глобального кризиса на рынке кофе и изменение привычек горожан, которые все чаще экономят, беря кофе с собой из дома или покупая его в сетевых автоматах.

Читать полностью

Новосибирский авиазавод наращивает мощности для гражданской авиации

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова (Входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) увеличивает производственные мощности для выпуска гражданской авиационной техники. Это необходимо для реализации комплексной программы развития авиационной отрасли России до 2030 года.

Чтобы увеличить производственные мощности по изготовлению деталей и сборочных единиц, завод ввел в эксплуатацию 20 современных высокопроизводительных пятикоординатных центров обработки.

Читать полностью

Новосибирские инноваторы произвели продукцию на 100 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году организации Новосибирской области (без субъектов малого предпринимательства) произвели инновационные товары и услуги на 99,5 млрд рублей (+16% к 2024 году). Доля этой продукции в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг крупных и средних организаций области составила 5,2% (4,9%), сообщает Новосибирскстат.

Большая часть инновационных товаров произведена в обрабатывающей промышленности (85,7%). Кроме того, инновационную продукцию производили компании сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, строительства, информации и связи, а также научные организации.

Читать полностью

Новосибирское УФАС предписало учредителю «Толмачево» изменить правила закупок

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирское управление ФАС России обязало учредителя аэропорта «Толмачево» пересмотреть внутренние правила. ООО «Новапорт-Холдинг» получило предписание исключить возможность проведения крупных закупок без торгов.

Решение стало итогом рассмотрения дела, возбужденного в апреле 2025 года. Антимонопольная служба установила, что внутренние положения аэропорта допускали «прямые» закупки аудиторских услуг и аренды спецтехники у единственного поставщика. По мнению регулятора, такие формулировки без объективных причин могли ограничить конкуренцию.

Читать полностью

«Уже блокируют?»: в Новосибирске второй день постоянно сбоит Telegram

Автор: Юлия Данилова

На этой неделе в России растет количество жалоб на блокировки Telegram. Новосибирцы жалуются в соцсетях на то, что не проходят фотографии, видео и аудиосообщения, на то, что мессенджер не открывается на компьютерах.

РБК со ссылкой на источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах сообщил о том, что с 10 февраля Роскомнадзор планирует начать частичное ограничение работы Telegram.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Мировые и федеральные новости Недвижимость

«Ситуация не показательна для отрасли»: в Минстрое РФ прокомментировали обращение «Самолета» за господдержкой

Бизнес

«Подорожник» готовится покинуть Новосибирск

Общество

«У нас не серый город»: архитекторы предложили сделать цветовые паспорта для всех районов Новосибирска

Власть Общество

В полиции рассказали о возбужденных делах с автомошенниками в Новосибирске

Власть Общество

Праздник для эскортниц: отменить День святого Валентина предложили в Госдуме

Власть Общество

Новосибирские предприятия получили возможность увеличить переработки

Власть Общество

Новосибирские полицейские готовятся ловить питбайкеров

Власть Город

«Центру нужен единый замысел»: мэрии Новосибирска рекомендовали предметно заняться обликом города

Общество

Названы подразделения новосибирской полиции с нехваткой сотрудников

Общество

Мэр Новосибирска поручил продлить смены дорожников перед похолоданием

Город Общество

Архитекторы Новосибирска объявили цвет кинотеатра «Победа» цветом года

Бизнес

Сети кофеен начали закрывать филиалы в Новосибирске

Общество

Новосибирцы могут проверить долги на «Госуслугах»

Власть Город

В этом году в Новосибирске обещают запустить парк Каменка

Бизнес Власть

Новосибирский авиазавод наращивает мощности для гражданской авиации

Общество

В Новосибирске грязный снег начали складировать на озеленённых территориях

Бизнес Инновации

Новосибирские инноваторы произвели продукцию на 100 млрд рублей

Общество

«Сибирь» одержала крупную победу в КХЛ

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности