Город отметит 133-летие: в мэрии назвали даты главного праздника Новосибирска

Власти Новосибирска определили даты празднования Дня города в 2026 году. Официальное постановление, утверждающее это решение, размещено на городском правовом портале. Празднование, посвященное 133-летию со дня основания города, пройдет 27 и 28 июня.

Городские службы уже начали подготовительные работы. В ближайшее время им предстоит сформировать единую концепцию праздника и разработать уникальный стиль оформления городских улиц. Также необходимо обеспечить функционирование всех городских фонтанов, которые станут значимым элементом летнего настроения.

В июне организаторы уточнят локации и расписание ключевых событий. В рамках программы пройдут торжественное собрание, официальная церемония открытия и масштабный праздничный концерт. Помимо этого, будет подготовлена насыщенная программа на разных городских площадках.

Власти уделяют особое внимание удобству гостей праздника. На всех площадках будут размещены дополнительные туалеты и урны, а также организованы пункты общественного питания и торговли. Новосибирск также готовится принять зарубежных гостей — для них подготовят специальные программы пребывания и назначат ответственных кураторов. Как обычно, основными местами притяжения в дни праздника станут Михайловская набережная и площадь Ленина.

Ранее редакция сообщала о том, что всплеск цен на такси ожидают в Новосибирске вечером в День города.