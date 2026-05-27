Стали известны цены на аттракционы в парках Новосибирска

Дирекция городских парков опубликовала информацию о стоимости посещения аттракционов, установленных в зеленых зонах Новосибирска. В списке 10 локаций.

В парках, расположенных в спальных районах, цены варьируются от 50 до 450 рублей. Они отличаются в выходные и будние дни, а самые демократичные предложения предусмотрены для маленьких посетителей.

Самыми дорогими аттракционами в этом году стали:

веревочные парки — до 450 рублей за прохождение по верхней трассе,

дополненная реальность — до 400 рублей за 15 минут в 9д кинотеатре,

батуты — до 650 рублей без ограничения времени.

Больше всего дорогих аттракционов на Михайловской набережной и в Центральном парке. В парке «Сосновый бор» к ним добавляется аквапарк.

Антон Степанов, представитель Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) в Новосибирске в разговоре с корреспондентом Infopro54 ранее отмечал, что цены на аттракционы в городе в этом году вырастут.

— В спальных районах, где много муниципальных аттракционов, рост цен на них составит не более 7% — на уровне инфляции. Там повышать больше некуда, платежеспособный спрос низкий. В массовых и раскрученных локациях возможен рост цен до 20%. Решение будут принимать владельцы коммерческих аттракционов, — говорил Степанов.

Напомним, с января по сентябрь 2025 года аттракционы в парках МАУ «Дирекция городских парков» посетили 1 490 912 человек. Это на 18% больше, чем за тот же период 2024 года. По данным 2ГИС, в Новосибирске на сегодняшний день в рубрике «парки аттракционов» зарегистрировано 46 локаций. В 2025 году официально работали 30.

