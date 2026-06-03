Логистический холдинг «Дело» запустит новый проект в Новосибирской области

Новосибирская область заключила соглашение с российским транспортно-логистическим холдингом «Дело». Документ был подписан в рамках ПМЭФ-2026.

— Мы видим в регионе большие возможности для развития логистической инфраструктуры и рассчитываем, что наше сотрудничество станет важным элементом усиления транспортного каркаса Сибири, — отметил генеральный директор по взаимодействию с государственными органами ГК «Дело» Андрей Соколов.

Врио генерального директора Корпорации развития НСО Ольга Молчанова сообщила, что со стороны бизнеса в регионе есть спрос на современную инфраструктуру. По ее словам, взаимодействие позволит качественно изменить логистическую среду региона, сделать её более эффективной для грузовладельцев.

Более детально планы инвестора не раскрываются.

В компании редакции пояснили, что уже реализуют проекты в регионе, но назвать их отказались.

Группа компаний «Дело» основана в 1993 году. Работает в сегменте морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. В состав Группы входят 7 морских и 46 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов — 3,5 млн ДФЭ и 10,5 млн тонн зерна в год, наземных терминалов — 3,6 млн ДФЭ в год. Группа управляет парком из 40 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 220 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.

Напомним, по данным правительства Новосибирской области, к 1 апреля 2026 года доля сферы транспорта и логистики в валовом региональном продукте достигла 11%, превысив показатель 2025 года (10,9%). В 2025 году инвестиции в Новосибирской области по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» составили почти 62 миллиарда рублей. Также наблюдается рост доли мультимодальных перевозок, сочетающих железнодорожный и автомобильный транспорт, в общем объеме наземных грузоперевозок.

По итогам 2025 года больше всего прибыли в Новосибирске получила отрасль транспортировки и хранения.

По данным сервиса Контур.Фокус, контролирующий владелец группы компаний «Дело» с долей 51% — Сергей Шишкарёв.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты затормозили передачу земли под склад стоимостью 11 млрд под Новосибирском. У законодателей возникли вопросы к представителям инвестора, которые проигнорировали заседание комитета.