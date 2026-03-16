Больше всего прибыли в Новосибирске получила отрасль транспортировки и хранения

Сальдированный финансовый результат (бухгалтерская прибыль минус убыток), организаций Новосибирской области в 2025 году составил 295,8 млрд рублей, что на 41,2% выше уровня 2024 года. Об этом сообщил Новосибирскстат.

В анализе не учитывались субъекты малого предпринимательства; кредитные организации; государственные (муниципальные) учреждения; некредитные финансовые организации; организации со средней численностью работников менее 15 человек и годовым оборотом менее 800 млн рублей.

Прибыли больше

900 организаций региона (73,5% из учувствовавших в выборке) показали бухгалтерскую прибыль в размере 342,1 млрд рублей, это на 27,9% выше уровня 2024 года.

Судя по данным статистики, прибыль организаций, работающих в сфере транспортировки и хранения, выросла в 2,6 раза, по сравнению с 2024 годом и составила 86,1 млрд рублей. Это рекордный показатель по всем отраслям в регионе.

На втором месте по объему полученной бухгалтерской прибыли компании, осуществляющие деятельность в обрабатывающих производств — 62,4 млрд.

На третьем торговля оптовая и розничная; а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 41 млрд рублей.

По темпам прироста прибыли в топ-3 помимо организаций из сферы транспортировки и хранения по итогам 2025 года вошли организации, нанимающиеся научной и технической деятельностью — 193% к 2024 году до 11 млрд рублей. Далее идут образовательные услуги — 134% (651 млн рублей), а также административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги — 133% (8,8 млрд рублей).

При этом больше всего прибыльных организаций, по-прежнему, в образовании — почти 90%. На втором месте компании, работающие в области информации и связи — 83,8%, на третьем сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — 83,3%.

Максимальную прибыль в размере 92 млрд в 2025 году генерировали всего 60% компаний из сферы транспортировка и хранение. На втором месте обрабатывающие производства — 72 млрд рублей прибыли продекларировали 80% компаний.

Убытков меньше

С отрицательным финансовым результатом завершили отчетный период 325 организаций (26,5%), общая сумма убытка составила 46,3 млрд рублей, что на 20,2% ниже уровня 2024 года.

Лидирует по количеству убыточных компаний сфера водоснабжения; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 72,7%. На втором месте компании, занимающиеся обеспечением электрической энергией, газом, паром, а также кондиционирование воздуха — 71,1%. На третьем месте добыча полезных ископаемых — 50% компаний в отрасли закончили 2025 год с убытком по бухгалтерской отчетности.

При этом по сумме убытка лидируют именно добывающие компании — 12,7% (50% участников отчета). На втором месте обрабатывающие производства на долю 20% компаний, закончивших год в минусе, пришлось также 12,5 млрд рублей убытка.

Сальдированный финансовый результат — бухгалтерская прибыль (убыток), представляющая собой конечный финансовый результат, выявленный на основании синтетического и аналитического бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организаций: от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств, иного имущества, чистых доходов от прочих операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям (штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году, курсовые разницы и др.).

