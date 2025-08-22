Технопарк Новосибирска получил разрешение на строительство еще одного здания

Архитектурно-строительная инспекция мэрии Новосибирска выдала разрешение на строительство блока «В» второй очереди нового здания «Центра коллективного пользования» Технопарка высотой от 3 до 12 этажей. Площадь объекта — 11,7 тысяч кв метров. Его сдача в эксплуатацию запланирована на октябрь 2026 года.

В объекте предполагается разместить лаборатории, производственные помещения, медиатеку, инкубатор «Техностарт» и т.д.

В декабре прошлого года АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» получил разрешение на строительство первых двух блоков («А» и «Б») здания №1 высотой 13 этажей и площадью 16,8 тысяч кв метров. Сдача запланирована на июнь 2028 года. В марте 2025 оператор объявил торги по выбору подрядчика для строительства первого здания «Центров коллективного пользования». Стартовая цена контракта составляла 2,5 млрд рублей. Победителем стала красноярская компания ООО «Реалстрой».

Этот проект гендиректор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод презентовал на инвестсовете области еще в 2021 году. В частности, он отмечал, что на площадке планируется разместить до 6 типовых двухэтажных модулей площадью 5,1 тысячи кв. м, где на первом этаже высотой в 6 м будут расположены производственные помещения, а на втором высотой 4 м — лабораторные. На участке также планируется «посадить» 2 офисных здания площадью по 18 тысяч кв. м, где будет размещаться инфраструктура.

На сегодняшний день Технопарк новосибирского Академгородка располагает территорией 13,4 гектара, на которых расположено больше 120 тысяч квадратных метров недвижимости, где ведут свою производственную и научную деятельность резиденты технопарка.

На площадках в поселке Ложок Барышевского сельсовета, «Трапеции» и участке на Будкера возводится еще около 100 тысяч кв метров. В основном речь идет о промышленных активах. В декабре 2024 на инвестсовете Верховод представил проект создания Многофункционального комплекса с административными помещениями, гостиницей и подземной автостоянкой. Отмечалось, что высота здания может составить 32 этажа.

По итогам 2024 года выручка 334 компаний-резидентов Технопарка новосибирского Академгородка увеличилась на 9% и достигла 60 млрд рублей. В кластерах работает свыше 9 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский Академпарк увеличивает площадь объектов для резидентов почти в два раза.