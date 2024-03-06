Мужчина в пьяном угаре выбросил собаку с пятого этажа

Житель Благовещенска предстанет перед судом за жестокое обращение с животным, сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Инцидент произошел второго марта. Подозреваемый был в гостях у своего родственника, они выпивали. И в какой-то момент мужчина схватил собаку и сбросил с балкона пятого этажа. Известно, что причастность хозяина собаки к произошедшему не подтвердилась.

От полученных при падении травм ротвейлер умер. Возбуждено уголовное дело, фигурант — задержан.