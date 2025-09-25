Полпред поручил ускорить строительство реабилитационного центра под Новосибирском

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев оценил темпы строительства детского реабилитационного центра мирового уровня, который возводится в Бердске. Общая техническая готовность зданий составляет 58,5%, главного корпуса — 79,4%. Внутри этого объекта уже идут отделочные работы.

— Строим исключительно важный для детей объект. Прошу вас подумать, как можно ускорить работы, чтобы быстрее передать центр врачам, — обратился полпред к представителям подрядной организации.

Напомним, о том, что на берегу Бердского залива запланировано строительство детского реабилитационного центра федерального уровня стало известно в 2022 году. Ввод объекта в эксплуатацию первоначально был запланирован на август 2024 года. Победителем тендера на его возведение стала компания АО «Концерн Титан-2». Эта же компания строит в Новосибирске СКИФ.

По ценам 2022 года стоимость центра составляла 7,6 млрд рублей. Финансирование осуществляется из федерального бюджета.

В мае 2025 стало известно, что главный корпус и стационар центра планируют открыть в 2026 году.

Согласно проектной документации, комплекс будет состоять из трёх самостоятельных зданий, соединённых тёплыми переходами. В него войдут стационар на 300 коек, лечебный корпус с клинико-диагностическим центром и дневным стационаром, в котором будет осуществляться лечение и восстановление детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, ревматологическими отклонениями.

В медучреждении появятся новые для региона направления детского лечения и реабилитации: офтальмологическое, кардиологическое и онкологическое.

