Роман Бурдин: Социальная архитектура — это искусство не допускать «пожары»

Министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин прокомментировал в чем смысл «социальной архитектуры» и «социальных архитекторов». Этот вопрос обсуждался на совместном семинаре ведомства с Российским обществом «Знание»:
— Зачем придумывают сложные термины вроде «социальной архитектуры»? Разве не достаточно просто ремонтировать дворы, благоустраивать города/сёла и вовремя платить пособия?
Отвечу честно: для того, чтобы «тушить пожары» — достаточно. Но чтобы их не допускать — нужно проектировать (планировать).
Представьте: красивый дом с отличным фасадом. Но если между соседями постоянные конфликты, а внутренние коммуникации не работают — жить там будет тяжело. Так и в регионе. Инфраструктура важна, но «несущие конструкции» общества — это доверие, общие ценности и умение слышать друг друга. Социальная архитектура — это процесс и продукт планирования, проектирования и развития жизни общества, дисциплина о том, как делать нашу жизнь устойчивой.
Социальная архитектура — это дисциплина о том, как делать нашу жизнь устойчивой
Что мы вкладываем в это понятие на практике?
- Соавторство. Житель не должен быть пассивным наблюдателем. Он — полноценный участник создания среды, в которой живет
- Фундамент. Безопасность, поддержка семьи, демография. То, на чем держится всё остальное
- Технологии. Мы используем анализ данных, чтобы понимать реальные, а не придуманные потребности людей
В конечном счете, социальная архитектура — это и есть качество жизни. Это когда утром хочется идти на работу с хорошим настроением, а вечером — с радостью возвращаться домой, в круг любящей семьи.
Напомним, в январе 2025 года первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко ввел новый термин — социальные архитекторы. В этом же году прошел конкурс социальных архитекторов в котором приняли участие более 7,5 тысяч человек, 74 из них были признаны победителями.
Магистерские программы по этой специальности открылись в МГУ им. М. В. Ломоносова (на факультете политологии) и Финансовом университете при Правительстве РФ (на факультете социальных наук). Также программы дополнительного образования появились в РГГУ. В МГИМО создан Центр социальной архитектуры.
В декабре российские ученые представили учебник по социальной архитектуре.
Также обсуждался вариант введения в регионах России новых заместителей губернаторов — по «социальной архитектуре». Управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев заявлял, что «социальный архитектор» встроится в систему на уровне региональных властей, также как ранее в ответ на вызовы времени успешно встроились пресс-службы, интернет-подразделения, службы работы с запросами населения и др.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что политтехнологов заманивают в социальные архитекторы. Оставлять без присмотра людей, которые умеют манипулировать поведением населения, сегодня опасно.