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Власть Общество

Роман Бурдин: Социальная архитектура — это искусство не допускать «пожары»

Автор: Юлия Данилова

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Это процесс и продукт планирования, проектирования и развития жизни общества, дисциплина о том, как делать нашу жизнь устойчивой

Министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин прокомментировал в чем смысл «социальной архитектуры» и «социальных архитекторов». Этот вопрос обсуждался на совместном семинаре ведомства с Российским обществом «Знание»:

—  Зачем придумывают сложные термины вроде «социальной архитектуры»? Разве не достаточно просто ремонтировать дворы, благоустраивать города/сёла и вовремя платить пособия?

Отвечу честно: для того, чтобы «тушить пожары» — достаточно. Но чтобы их не допускать — нужно проектировать (планировать).

Представьте: красивый дом с отличным фасадом. Но если между соседями постоянные конфликты, а внутренние коммуникации не работают — жить там будет тяжело. Так и в регионе. Инфраструктура важна, но «несущие конструкции» общества — это доверие, общие ценности и умение слышать друг друга. Социальная архитектура — это процесс и продукт планирования, проектирования и развития жизни общества, дисциплина о том, как делать нашу жизнь устойчивой.

Социальная архитектура — это дисциплина о том, как делать нашу жизнь устойчивой

Что мы вкладываем в это понятие на практике?

  • Соавторство. Житель не должен быть пассивным наблюдателем. Он — полноценный участник создания среды, в которой живет
  • Фундамент. Безопасность, поддержка семьи, демография. То, на чем держится всё остальное
  • Технологии. Мы используем анализ данных, чтобы понимать реальные, а не придуманные потребности людей

В конечном счете, социальная архитектура — это и есть качество жизни. Это когда утром хочется идти на работу с хорошим настроением, а вечером — с радостью возвращаться домой, в круг любящей семьи.

Напомним, в январе 2025 года первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко ввел новый термин — социальные архитекторы. В этом же году прошел конкурс социальных архитекторов в котором приняли участие более 7,5 тысяч человек, 74 из них были признаны победителями.

Магистерские программы по этой специальности открылись в МГУ им. М. В. Ломоносова (на факультете политологии) и Финансовом университете при Правительстве РФ (на факультете социальных наук). Также программы дополнительного образования появились в РГГУ. В МГИМО создан Центр социальной архитектуры.

В декабре российские ученые представили учебник по социальной архитектуре.

Также обсуждался вариант введения в регионах России новых заместителей губернаторов — по «социальной архитектуре». Управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев заявлял, что «социальный архитектор» встроится в систему на уровне региональных властей, также как ранее в ответ на вызовы времени успешно встроились пресс-службы, интернет-подразделения, службы работы с запросами населения и др.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что политтехнологов заманивают в социальные архитекторы. Оставлять без присмотра людей, которые умеют манипулировать поведением населения, сегодня опасно. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области.

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Рубрики : Власть Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Социальный архитектор

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Нелегальным новосибирским импортерам придется обелять поставки

Автор: Юлия Данилова

С июня в Новосибирской области начала работать система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая должна усилить контроль за импортными поставками и повысить прозрачность рынка. Участники ВЭД теперь должны вносить обеспечительный платеж равный сумме НДС и акцизов до ввоза товара в Россию из стран ЕАЭС, а не после.

В Сибирском таможенном управлении редакции Infopro54 пояснили, итоги первых суток работы в новом режиме в рамках СПОТ показали, что обстановка на пунктах пропуска спокойная, нареканий от международных перевозчиков нет, сбоев и очередей грузового транспорта  не возникает, необходимые программные средства и оборудование работают исправно. Напомним, СТУ работает на 12 автомобильных пунктах пропуска Сибирского федерального округа на границе с Казахстаном. В Новосибирской области — на МАПП Павловка.

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Посылки из США снова будут приходить в Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

Почта России возобновила прием международных отправлений из США. В конце мая операторы двух стран наладили почтовую связь, прерванную в 2022 году.

Первая посылка уже достигла России. Доставка осуществляется через третьи страны с использованием существующих логистических маршрутов.

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Юрий Петухов исчез из состава правительства Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

На официальном сайте правительства Новосибирской области внесены изменения в «состав правительства региона». Корректировка в разделе произошла в 9.44 утра по Новосибирску. Из списка исчез первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Кроме того, его фамилия исчезла из раздела «Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области». Корректировки на странице произошли также сегодня в 9.46.

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Вернуть устные экзамены в школы Новосибирска предложил глава СПЧ

Автор: Артем Рязанов

Из-за широкого применения нейросетей в российских школах может быть восстановлена практика устных экзаменов по ключевым предметам. Ученики часто используют искусственный интеллект для выполнения заданий, не выполняя их самостоятельно. Об этом проинформировала пресс-служба Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Валерий Фадеев, председатель СПЧ, представил доклад о роли искусственного интеллекта в образовании. Он подчеркнул, что запретительные меры не смогут полностью устранить проблему. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков также выразил готовность рассмотреть возможность замены письменных дипломных работ в вузах на устные экзамены. Фадеев отметил, что аналогичную систему можно внедрить и в школах.

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В Новосибирске скончался Евгений Бойко, первый руководитель СибАГС

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске ушёл из жизни 75-летний Евгений Бойко. Он стоял у истоков создания и был многолетним руководителем Сибирского кадрового центра, который впоследствии трансформировался в Сибирскую академию государственной службы, а затем в Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС. Новость о его кончине была опубликована на официальном сайте учебного заведения.

— С глубокой скорбью сообщаем о кончине Евгения Александровича Бойко — человека, чьё имя навсегда вписано в историю нашего института. Евгений Александрович был не просто руководителем — он был созидателем, чьим трудом и талантом создавалась образовательная организация, ставшая опорой для подготовки управленческих кадров в Сибири, — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

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Бизнес Кемеровской области в лидерах по ЭКГ-рейтингу в Сибири

Автор: Юлия Данилова

Все регионы Сибири включились в работу с ЭКГ-рейтингом и приняли соответствующие законы. По уровню правовой базы Сибирь в настоящий момент уступает только Центральному федеральному округу. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев на встрече с коллегой из ЦФО Игорем Щёголевым в рамках ПМЭФ-2026.

Как сообщили в полпредстве, в тройку лидеров ЭКГ-рейтинга в Сибири вошли предприятия из трёх регионов округа. Наивысшие показатели продемонстрировали компании из Кемеровской области — 126 баллов из 170 возможных, Красноярского края — 119 баллов и Иркутской области — 116 баллов.

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