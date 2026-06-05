Роман Бурдин: Социальная архитектура — это искусство не допускать «пожары»

Министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин прокомментировал в чем смысл «социальной архитектуры» и «социальных архитекторов». Этот вопрос обсуждался на совместном семинаре ведомства с Российским обществом «Знание»:

— Зачем придумывают сложные термины вроде «социальной архитектуры»? Разве не достаточно просто ремонтировать дворы, благоустраивать города/сёла и вовремя платить пособия?

Отвечу честно: для того, чтобы «тушить пожары» — достаточно. Но чтобы их не допускать — нужно проектировать (планировать).

Представьте: красивый дом с отличным фасадом. Но если между соседями постоянные конфликты, а внутренние коммуникации не работают — жить там будет тяжело. Так и в регионе. Инфраструктура важна, но «несущие конструкции» общества — это доверие, общие ценности и умение слышать друг друга. Социальная архитектура — это процесс и продукт планирования, проектирования и развития жизни общества, дисциплина о том, как делать нашу жизнь устойчивой.

Социальная архитектура — это дисциплина о том, как делать нашу жизнь устойчивой

Что мы вкладываем в это понятие на практике?

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Житель не должен быть пассивным наблюдателем. Он — полноценный участник создания среды, в которой живет Фундамент. Безопасность, поддержка семьи, демография. То, на чем держится всё остальное

Безопасность, поддержка семьи, демография. То, на чем держится всё остальное Технологии. Мы используем анализ данных, чтобы понимать реальные, а не придуманные потребности людей

В конечном счете, социальная архитектура — это и есть качество жизни. Это когда утром хочется идти на работу с хорошим настроением, а вечером — с радостью возвращаться домой, в круг любящей семьи.

Напомним, в январе 2025 года первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко ввел новый термин — социальные архитекторы. В этом же году прошел конкурс социальных архитекторов в котором приняли участие более 7,5 тысяч человек, 74 из них были признаны победителями.

Магистерские программы по этой специальности открылись в МГУ им. М. В. Ломоносова (на факультете политологии) и Финансовом университете при Правительстве РФ (на факультете социальных наук). Также программы дополнительного образования появились в РГГУ. В МГИМО создан Центр социальной архитектуры.

В декабре российские ученые представили учебник по социальной архитектуре.

Также обсуждался вариант введения в регионах России новых заместителей губернаторов — по «социальной архитектуре». Управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев заявлял, что «социальный архитектор» встроится в систему на уровне региональных властей, также как ранее в ответ на вызовы времени успешно встроились пресс-службы, интернет-подразделения, службы работы с запросами населения и др.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что политтехнологов заманивают в социальные архитекторы. Оставлять без присмотра людей, которые умеют манипулировать поведением населения, сегодня опасно.