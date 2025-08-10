В правительства регионов России предлагают включить «социальных архитекторов»

У губернаторов в регионах России могут появиться новые заместители — по «социальной архитектуре». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на участников круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев заявил, что «социальный архитектор» встроится в систему на уровне региональных властей, также как ранее в ответ на вызовы времени успешно встроились пресс-службы, интернет-подразделения, службы работы с запросами населения и др.

Напомним, институт «социальных архитекторов» разрабатывают и продвигают чиновники из управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Термин в январе 2025 года ввел первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Новосибирский эксперт, политолог, основатель Общественного объединения VIP-club, политконсультант Алексей Потапов ранее высказывал свое мнение о перспективах этого института, а также о том, будут ли регионы готовы играть в открытую с соцархитекторами.

В конкурсе социальных архитекторов, который проходил в России в начале 2025 года, приняли участие 7,5 тысяч человек из 89 регионов России. 38% из них в возрасте от 30 до 40 лет, 33% — от 40 до 50 лет. 9% заявившихся — жители Сибири.

Ранее редакция сообщала о том, что в этом году в районах и городах Новосибирской области создаются вакансии заместителей глав муниципалитетов по вопросам СВО. Комплектование штата этих заместителей в регионе должно завершится до конца 2025 года, подчеркивал губернатор Андрей Травников.