Вопреки санкциям и попыткам изоляции, деловая и политическая элита Европы и США приехала на форум, чтобы вести диалог.

Многозначное возвращение американской делегации

Ключевым символом слома политических барьеров стало участие Соединённых Штатов. Это событие можно назвать знаковым, так как официальная делегация США не присутствовала на площадке ПМЭФ на высоком уровне с 2017–2018 годов. Вашингтон был представлен на уровне, который сложно игнорировать: президент Дональд Трамп лично направил на форум Родни Мимса Кука-младшего — председателя федеральной Комиссии США по изящным искусствам. В российской прессе Кука называли «доверенным лицом» 47-го президента США и его «глазами и ушами». Помимо политика, в Петербург прибыли и представители деловых кругов — около 30 американских компаний, продолжающих работать на российском рынке, а также небольшая группа генеральных директоров.

Интриги этому визиту добавила, конечно же, реакция из Вашингтона. Пока Кук готовился к выступлению на сессии «Россия и США. Диалог культур», американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что ему «неизвестно о какой-либо делегации, которая туда отправлялась». В ответ представитель США сослался на прямое разрешение от Дональда Трампа, подчеркнув, что это было «предложение» от Белого дома. Такое расхождение в позициях, скорее, выявило раскол внутри самого американского истеблишмента.

Европейский прорыв: прагматизм превыше политики

Западноевропейский десант в этом году был самым многочисленным с начала СВО. «Самая многочисленная делегация прибыла в Петербург из Германии», а география гостей охватила практически всю Европу: от Великобритании и Франции до Австрии, Румынии и Люксембурга. Интересно, что многие из них не скрывали своих пророссийских симпатий и приехали демонстративно.

«Альтернатива для Германии» (AfD): Бундестаг представляли члены правопопулистской партии. Они не скрывали экономических мотивов: немецкие компании с активами на 100 миллиардов евро хотят остаться в России. Более того, две трети из 750 немецких предприятий выступают за немедленное возобновление поставок энергоносителей. Депутат Европарламента Петр Быстрон прямо заявил о желании, чтобы «Siemens и BMW снова могли полноценно работать в России».

Восточное крыло: Громче всех высказалась румынский депутат Европарламента Диана Шошоакэ, назвавшая попытки изолировать Россию «провалом». Она недоумевала, почему на форуме так много американцев, если Россия «такая плохая».

Бизнес и шоу-бизнес: Форум также посетили итальянские бизнесмены (около 15 человек), бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, итальянский певец Умберто Тоцци и ряд других деятелей культуры из Германии и США.

Прорыв дипломатической блокады: итоги

Главный итог нынешнего ПМЭФ для Москвы — убедительное доказательство провала политики тотальной изоляции. Участники форума приехали, несмотря на информационные войны и позицию Вашингтона, чтобы заключить соглашения и просто пообщаться.