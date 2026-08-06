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Бизнес Недвижимость Общество

Росреестр назвал главные причины отказов в регистрации недвижимости в НСО

Автор: Оксана Мочалова

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На них приходится 0,3% от общего числа рассмотренных обращений о регистрации прав и сделок

В первом полугодии 2026 года Управление Росреестра по Новосибирской области зарегистрировало права в отношении 42,6 тысяч объектов недвижимости и поставило на кадастровый учет 28,2 тысяч  объектов, сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54. Всего в первом полугодии 2026 года совершено почти 207 тысяч учетно-регистрационных действий, это на 6% больше, чем в первом полугодии 2025 года.

Доля отказов по итогам шести месяцев не превысила 0,3% от общего числа рассмотренных обращений о регистрации прав и сделок. Однако даже в этих единичных случаях специалисты ведомства видят четкие закономерности.

В список наиболее частых проблем вошли: отсутствие установленных границ земельных участков (или их пересечение с соседними), недостаток правоустанавливающих документов, а также отсутствие согласования для строительства в зонах с особыми условиями использования территории (охранных зонах объектов электроэнергетики или трубопроводов).

Впрочем, как отмечают в ведомстве, у каждого вида объектов свои «болевые точки». Для владельцев частных домов главной головной болью часто становится именно неопределенность границ участка.

— Если в ЕГРН отсутствуют координаты границ участка, Росреестр не сможет «привязать» дом к земле — процесс кадастрового учёта и регистрации прав будет приостановлен, — пояснили в Управлении.

Иная ситуация обстоит с коммерческими объектами. В Росреестре обращают внимание на соответствие назначения строения виду разрешенного использования земли, а также на дополнительные обременения (санитарно-защитные зоны, охранные зоны сетей)

— В ходе проведения правовой экспертизы документов в отношении всех видов объектов недвижимости нередко встают вопросы к техническим планам объектов, где указываются основные его характеристики: координаты, площадь, описание конструкций, — добавили в новосибирском Росреестре.

Есть объекты, с которыми у владельцев возникают проблемы, — это самовольные постройки, когда строение возведено на участке, который не был предоставлен в установленном порядке, либо вид разрешенного использования участка не допускает строительство такого объекта.

Если Росреестр выявляет самострой в ходе государственного земельного контроля (надзора), он направляет уведомление в местную администрацию. За первое полугодие 2026 года таких сигналов было всего два.

Ранее редакция сообщала, что Росреестр поставил на учет 34 здания новосибирского СКИФа.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : регистрация прав недвижимость

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