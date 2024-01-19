Сельчанин поджег баню с родственниками после ссоры

Инцидент произошел в селе Грязнушка Благовещенского округа. По сведениям СК, на территории дома по улице Зеленой компания родственников распивала спиртные напитки, но после между ними вспыхнула ссора.

В результате 39-летний мужчина воспользовался канистрой бензина, который и вылил на банную печь, где горели дрова. Внутри в это время находились его брат с сожительницей и двумя детьми полутора и 15 лет.

Однако, сотрудники СК по Амурской области отметили, что из-за того, что канистра в руках мужчины неожиданно воспламенилась, злоумышленник получил ожог, поэтому не смог довести дело до конца.

Пострадавшие смогли выбраться из бани живыми, но успели получить множественные ожоги.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью. Обвиняемый заключен под стражу.