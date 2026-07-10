Список открытых пляжей в Новосибирске опубликовали спасатели

В Новосибирской области за неделю на водоемах погибли пять человек. Среди них — двое подростков, которых находились у воды без присмотра взрослых. Трагические случаи происходят в местах, где купание запрещено или не оборудовано. В трех из пяти случаев за неделю погибшие мужчины, вероятно, были пьяны. Двое утонувших подростков находились на водоемах без присмотра взрослых, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В ведомстве предупредили, что на данный момент в области официально работают 18 пляжей, где дежурят спасатели, которые в случае опасности могут помочь утопающему. Здесь также проведено обследование дна на предмет безопасности.
Список пляжей, где разрешено купание
В Новосибирске
- «Звезда»;
- «Детский»;
- «Галечный»;
- «У моря Обского»;
- «Бумеранг».
В районах области:
- «Оазис» в Ордынском районе;
- «Любимый город» в Тогучинском районе;
- ДОЛ «Зерышко» в Барабинском районе;
- «Бухта Лазурная» в Барабинском районе;
- ДОЛ «Лесная поляна» в Карасукском муниципальном округе.
Пляжи, где купаться запрещено:
- «Бугринская роща» в Новосибирске;
- «Старый Бердск» в Бердске;
- «Дюны» в Бердске;
- «Горводоканал» в Новосибирском районе;
- «Белый лебедь» в Купинском районе;
- ДООЦ «Радужный» в Искитимском районе;
- МАУ ДОЦ им. В. Дубинина в Бердске;
- ДОЛ «Тимуровец» в Искитимском районе.
— На 8 открытых пляжах купание запрещено, в том числе из-за несоответствия проб воды санитарным нормам. На этих пляжах можно отдыхать, загорать, но в воду лучше не заходить, — рассказал Сергей Кудинов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области (главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области).
Эксперты предупреждают взрослых жителей региона: не оставляйте детей без присмотра вблизи водоёмов. Это может привести к трагедии. При выявлении детей на пляже родителей будут привлекать к административной ответственности.
Спасатели также настоятельно не советуют заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, так как это приводит к замедлению реакции и может создать трудности при попытке выбраться на берег. Они предостерегают новосибирцев от резкого погружения в воду, поскольку перепад температур способен спровоцировать судороги или проблемы с работой сердца. Специалисты подчёркивают, что обеспечение собственной безопасности является прямой ответственностью каждого человека.
Напомним, на этих выходных в Новосибирске ожидается жара.
Ранее редакция сообщала о том, что самое опасное место для купания в Новосибирске назвали в МЧС.