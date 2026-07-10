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Общество

Список открытых пляжей в Новосибирске опубликовали спасатели

Автор: Артем Рязанов

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В регионе официально разрешено купаться на 10 пляжах. На 8 можно только загорать

В Новосибирской области за неделю на водоемах погибли пять человек. Среди них — двое подростков, которых находились у воды без присмотра взрослых. Трагические случаи происходят в местах, где купание запрещено или не оборудовано. В трех из пяти случаев за неделю погибшие мужчины, вероятно, были пьяны. Двое утонувших подростков находились на водоемах без присмотра взрослых, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве предупредили, что на данный момент в области официально работают 18 пляжей, где дежурят спасатели, которые в случае опасности могут помочь  утопающему. Здесь также проведено обследование дна на предмет безопасности.

Список пляжей, где разрешено купание

В Новосибирске

  • «Звезда»;
  • «Детский»;
  • «Галечный»;
  • «У моря Обского»;
  • «Бумеранг».

В районах области:

  • «Оазис» в Ордынском районе;
  • «Любимый город» в Тогучинском районе;
  • ДОЛ «Зерышко» в Барабинском районе;
  • «Бухта Лазурная» в Барабинском районе;
  • ДОЛ «Лесная поляна» в Карасукском муниципальном округе.

Пляжи, где купаться запрещено:

  • «Бугринская роща» в Новосибирске;
  • «Старый Бердск» в Бердске;
  • «Дюны» в Бердске;
  • «Горводоканал» в Новосибирском районе;
  • «Белый лебедь» в Купинском районе;
  • ДООЦ «Радужный» в Искитимском районе;
  • МАУ ДОЦ им. В. Дубинина в Бердске;
  • ДОЛ «Тимуровец» в Искитимском районе.

— На 8 открытых пляжах купание запрещено, в том числе из-за несоответствия проб воды санитарным нормам. На этих пляжах можно отдыхать, загорать, но в воду лучше не заходить, — рассказал Сергей Кудинов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области (главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области).

Эксперты предупреждают взрослых жителей региона: не оставляйте детей без присмотра вблизи водоёмов. Это может привести к трагедии. При выявлении детей на пляже родителей будут привлекать к административной ответственности.

Спасатели также настоятельно не советуют заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, так как это приводит к замедлению реакции и может создать трудности при попытке выбраться на берег. Они предостерегают новосибирцев от резкого погружения в воду, поскольку перепад температур способен спровоцировать судороги или проблемы с работой сердца. Специалисты подчёркивают, что обеспечение собственной безопасности является прямой ответственностью каждого человека.

Напомним, на этих выходных в Новосибирске ожидается жара.

Ранее редакция сообщала о том, что самое опасное место для купания в Новосибирске назвали в МЧС.

Источник фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : МЧС купальный сезон

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