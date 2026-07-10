Список открытых пляжей в Новосибирске опубликовали спасатели

В Новосибирской области за неделю на водоемах погибли пять человек. Среди них — двое подростков, которых находились у воды без присмотра взрослых. Трагические случаи происходят в местах, где купание запрещено или не оборудовано. В трех из пяти случаев за неделю погибшие мужчины, вероятно, были пьяны. Двое утонувших подростков находились на водоемах без присмотра взрослых, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве предупредили, что на данный момент в области официально работают 18 пляжей, где дежурят спасатели, которые в случае опасности могут помочь утопающему. Здесь также проведено обследование дна на предмет безопасности.

Список пляжей, где разрешено купание

В Новосибирске

«Звезда»;

«Детский»;

«Галечный»;

«У моря Обского»;

«Бумеранг».

В районах области:

«Оазис» в Ордынском районе;

«Любимый город» в Тогучинском районе;

ДОЛ «Зерышко» в Барабинском районе;

«Бухта Лазурная» в Барабинском районе;

ДОЛ «Лесная поляна» в Карасукском муниципальном округе.

Пляжи, где купаться запрещено:

«Бугринская роща» в Новосибирске;

«Старый Бердск» в Бердске;

«Дюны» в Бердске;

«Горводоканал» в Новосибирском районе;

«Белый лебедь» в Купинском районе;

ДООЦ «Радужный» в Искитимском районе;

МАУ ДОЦ им. В. Дубинина в Бердске;

ДОЛ «Тимуровец» в Искитимском районе.

— На 8 открытых пляжах купание запрещено, в том числе из-за несоответствия проб воды санитарным нормам. На этих пляжах можно отдыхать, загорать, но в воду лучше не заходить, — рассказал Сергей Кудинов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области (главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области).

Эксперты предупреждают взрослых жителей региона: не оставляйте детей без присмотра вблизи водоёмов. Это может привести к трагедии. При выявлении детей на пляже родителей будут привлекать к административной ответственности.

Спасатели также настоятельно не советуют заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, так как это приводит к замедлению реакции и может создать трудности при попытке выбраться на берег. Они предостерегают новосибирцев от резкого погружения в воду, поскольку перепад температур способен спровоцировать судороги или проблемы с работой сердца. Специалисты подчёркивают, что обеспечение собственной безопасности является прямой ответственностью каждого человека.

Напомним, на этих выходных в Новосибирске ожидается жара.

Ранее редакция сообщала о том, что самое опасное место для купания в Новосибирске назвали в МЧС.