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Культура Общество

Не просто декор: новосибирская художница Аделаида Рош «оживляет» камень

Автор: Артем Рязанов

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Ее работы представлены в частных коллекциях и музеях от Италии до Мексики. В родном городе мастер реализовала лишь один крупный публичный проект

Жительница Новосибирска Аделаида Рош уже почти девять лет создаёт мозаики и доказывает, что это не просто декор, а полноценное искусство. Её работы представлены в частных коллекциях и музеях от Италии до Мексики, в том числе в музеях Нижней Калифорнии (Мексика) и Пенсильвании (США).

Интерес к мозаике у художницы вырос из школьных коллажей из бумаги. Профессиональные навыки Аделаида получила в Италии — в единственной в мире профильной школе мозаичистов.

Ключевая задача, которую ставит перед собой Аделаида, — передать динамику в статичном материале.

— Суть искусства часто кроется в расстоянии между элементами — в швах. Современные мастера стремятся создать эффект невесомости, — объяснила она изданию Горсайт.

Для работ художница чаще всего использует натуральные камни, но следит и за трендами — например, за экологическим направлением с панно из переработанного пластика.

Среди знаковых проектов Аделаиды — портрет Моники Беллуччи (50×50 см) с множеством мелких деталей: цветами в волосах, попугаем на руке, узорами на платье. На работу ушло три месяца вечерних занятий, и она принесла мастеру победу в конкурсе. Ещё один значимый проект — портрет молодого шахтёра для музея в США.

В Новосибирске у Аделаиды пока немного публичных работ, но они уже стали городскими достопримечательностями. Самый известный пример — мозаичная композиция на фасаде кинотеатра «Победа»: стая из 299 птиц и одного комара.

— Я хочу показать миру, что мозаика — это не только декор для кухни или метро. Это молодое, быстро развивающееся искусство. Также мне важно повысить интерес к нему в Новосибирске: я работаю по всей России, но в родном городе реализовала лишь один крупный публичный проект, — заключила Аделаида Рош.

Ранее редакция сообщала о том, что художник из Румынии Себастьян Ликан 25 лет живет и творит в Новосибирске.

Источник фото: Аделаида Рош / Автор — Анастасия Паршукова

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Рубрики : Культура Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : художник декор

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