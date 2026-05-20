Поиски воды для п. Ложок в Новосибирском районе завершатся в декабре 2026 года

В Новосибирском районе третий год идут поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения пос. Ложок. Контракт был заключён через департамент по недропользованию по СФО. Работы завершатся в декабре 2026 года.

— Мы надеемся, что с помощью этого контракта проблема водоснабжения будет решена. Пока проводим изучение, ищем воду, предварительный результат положительный, обнадёживающий, — сообщил на пресс-конференции начальник департамента по недропользованию по СФО Алексей Партолин.

По его словам, цель технического задания — поставить на государственный учёт запасы подземных вод в объёме около 1,5 тыс. кубометров в сутки. После завершения работ потребуется строительство инфраструктуры со стороны муниципальных властей.

При этом поселок Ложок уже несколько лет страдает от летних перебоев с водой, так как действующих скважин на всех не хватает из-за активной жилой застройки. Дома и объекты инфраструктуры продолжают возводить — в основном для молодых ученых и выпускников НГУ.

Партолин уточнил, что всего на территории СФО департамент ведёт работы по двум государственным контрактам. Один из них как раз связан с оценкой подземных вод в Новосибирской области.

