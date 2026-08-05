Ночные маршруты автобусов предлагают ввести в Новосибирской области

Стандарты транспортного обслуживания населения предлагают отрегулировать на федеральном уровне. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы в июле, но начал активно обсуждаться в соцсетях и СМИ в начале августа.

В документе предложено централизованно устанавливать предельную стоимость проезда, обязательно внедрять ночные и социальные маршруты, а также разработать системы контроля за соблюдением расписания. Для обновления автопарков предлагается ввести льготный лизинг, а для привлечения водителей — принять дополнительные меры поддержки их поддержки.

Предполагается, что требования по организации ночных маршрутов общественного транспорта будут действовать в городах с населением свыше 50 тысяч жителей. Авторы законодательной инициативы заявляют, что отсутствие ночных маршрутов лишает мобильности и социальной защиты целые категории граждан: работников сменных профессий (медиков, работников служб, производств), сотрудников сферы услуг, молодежь. Ночные маршруты повысят безопасность и качество жизни в городах.

— Реализация законопроекта позволит ликвидировать правовое неравенство жителей разных типов поселений в праве на доступный транспорт, остановить или замедлить процесс депопуляции малых городов и сел, сделав жизнь в них более перспективной, создать новые рабочие места в транспортной отрасли и смежных секторах, а также повысить общую социальную удовлетворенность и доверие граждан к государственной власти, решающей конкретные жизненные проблемы, — заявляют инициаторы законопроекта.

Особое значение имеет введение ночных маршрутов и для крупных городов, где сотрудники работают в разное время суток.

Эксперты заявляют, что установление ценовых ограничений по тарифам может негативно сказаться на небольших транспортных компаниях, которые работают в сегменте общественных перевозок. Напомним, перевозчики Новосибирска уже не первый год говорят о том, что тарифы на проезд в городском транспорте далеки от реальной себестоимости проезда. Эту информацию подтверждает и тот факт, что муниципалитет очень осторожно реагирует на критику работы частных перевозчиков, работающих на муниципальных маршрутах, так как на новые конкурсы никто не заявляется. При этом в мэрии разрабатывают новые требования к перевозчикам.

Что касается регулярных ночных маршрутов, то сейчас их нет ни в одном городе Новосибирской области. Мало того, далеко не всегда общественный транспорт соблюдает существующий график движения. В соцсетях новосибирцы жалуются на то, что автобусы часто не приходят на остановки по расписанию поздно вечером.

Вопрос о введении ночных маршрутов представители власти поднимали еще в 2023 году, чтобы было как в Питере. Представители компаний-перевозчиков в один голос заявляли, что финансовая составляющая перевозок не позволит это сделать. Но они подчеркивали, что готовы рассмотреть это предложение, если стоимость проезда в Новосибирске будет как в Питере. В 2026 году разовая поездка в наземном общественном транспорте Северной столицы стоит 88 рублей, на 43 рубля дороже, чем в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске сократят прямые маршруты общественного транспорта.