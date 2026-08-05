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Власть Общество

Ночные маршруты автобусов предлагают ввести в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

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На федеральном уровне также хотят устанавливать предельный уровень стоимости проезда в общественном транспорте в регионах

Стандарты транспортного обслуживания населения предлагают отрегулировать на федеральном уровне. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы в июле, но начал активно обсуждаться в соцсетях и СМИ в начале августа.

В документе предложено централизованно устанавливать предельную стоимость проезда, обязательно внедрять ночные и социальные маршруты, а также разработать системы контроля за соблюдением расписания. Для обновления автопарков предлагается ввести льготный лизинг, а для привлечения водителей — принять дополнительные меры поддержки их поддержки.

Предполагается, что требования по организации ночных маршрутов общественного транспорта будут действовать в городах с населением свыше 50 тысяч жителей. Авторы законодательной инициативы заявляют, что отсутствие ночных маршрутов лишает мобильности и социальной защиты целые категории граждан: работников сменных профессий (медиков, работников служб, производств), сотрудников сферы услуг, молодежь. Ночные маршруты повысят безопасность и качество жизни в городах.

— Реализация законопроекта позволит ликвидировать правовое неравенство жителей разных типов поселений в праве на доступный транспорт, остановить или замедлить процесс депопуляции малых городов и сел, сделав жизнь в них более перспективной, создать новые рабочие места в транспортной отрасли и смежных секторах, а также повысить общую социальную удовлетворенность и доверие граждан к государственной власти, решающей конкретные жизненные проблемы, — заявляют инициаторы законопроекта.

Особое значение имеет введение ночных маршрутов и для крупных городов, где сотрудники работают в разное время суток.

Эксперты заявляют, что установление ценовых ограничений по тарифам может негативно сказаться на небольших транспортных компаниях, которые работают в сегменте общественных перевозок. Напомним, перевозчики Новосибирска уже не первый год говорят о том, что тарифы на проезд в городском транспорте далеки от реальной себестоимости проезда. Эту информацию подтверждает и тот факт, что муниципалитет очень осторожно реагирует на критику работы частных перевозчиков, работающих на муниципальных маршрутах, так как на новые конкурсы никто не заявляется. При этом в мэрии разрабатывают новые требования к перевозчикам.

Что касается регулярных ночных маршрутов, то сейчас их нет ни в одном городе Новосибирской области. Мало того, далеко не всегда общественный транспорт соблюдает существующий график движения. В соцсетях новосибирцы жалуются на то, что автобусы часто не приходят на остановки по расписанию поздно вечером.

Вопрос о введении ночных маршрутов представители власти поднимали еще в 2023 году, чтобы было как в Питере. Представители компаний-перевозчиков в один голос заявляли, что финансовая составляющая перевозок не позволит это сделать. Но они подчеркивали, что готовы рассмотреть это предложение, если стоимость проезда в Новосибирске будет как в Питере. В 2026 году разовая поездка в наземном общественном транспорте Северной столицы стоит 88 рублей, на 43 рубля дороже, чем в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске сократят прямые маршруты общественного транспорта. 

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

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Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : стоимость проезда общественный транспорт закон

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Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который устанавливает регулирование оборота криптовалют в стране. Документ был принят Госдумой 21 июля и одобрен Советом Федерации 24 июля 2026 года.

Закон создаёт правовую базу для легального функционирования крипторынка. Цифровые валюты официально признаются имуществом, что позволяет владельцам защищать свои права в суде, включать активы в завещания и использовать их как залог. При этом внутри страны по-прежнему запрещено использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг — расчёты цифровыми активами допускаются только в исключительных случаях, например по внешнеторговым контрактам.

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Более 400 новосибирских компаний вывели зарплату сотрудников «из тени»

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Новосибирское правительство требует 226 млн со строителя экстрим-центра

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В Арбитражный суд Новосибирской области поступил новый иск к компании «Спорт-Инвест», которая с 2018 года пытается построить центр экстремальных видов спорта на улице Воинской. На этот раз региональный департамент имущества и земельных отношений заявил финансовые претензии. Сумма требований, указанная в карточке дела, составляет 226,6 миллиона рублей. Заявление подано 3 августа, и пока суд не принял его к производству.

Это уже второй судебный эпизод вокруг известного долгостроя в Октябрьском районе. Напомним, в начале июня муниципалитет уже обращался в арбитраж с требованием изъять у застройщика недостроенный объект для последующей продажи с публичных торгов. Тогда, по ходатайству истца, суд наложил обеспечительные меры. Как говорится в определении от 8 июня, компании «Спорт-Инвест» запрещено распоряжаться объектом площадью почти 17 тысяч квадратных метров, а Управлению Росреестра предписано приостановить регистрационные действия в отношении этого имущества.

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Автор: Мария Гарифуллина

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Поголовье коров в Новосибирской области сократилось почти на 15%

Автор: Юлия Данилова

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