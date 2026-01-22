Поиск здесь...
Рост тарифов не решил проблем новосибирского транспорта

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Жители жалуются на старый транспорт и нерегулярные рейсы

Повышение тарифов на общественный транспорт в Новосибирской области не привело к улучшению качества услуг, столкнувшись с недовольством пассажиров и финансовыми проблемами перевозчиков. Решение, принятое в декабре 2025 года, должно было компенсировать растущие издержки и модернизировать систему, однако на практике пассажиры отмечают ухудшение ситуации.

Стоимость проезда в муниципальном транспорте Новосибирска была повышена до 45 рублей, в метро — до 48. Власти объяснили это ростом затрат на топливо, электроэнергию и заработную плату. Тем не менее, жители, особенно отдаленных микрорайонов, таких как Пашино, Родники, Стрижи, жалуются на сокращение интервалов движения, переполненность и техническую изношенность транспорта.

— Вчера стоял ждал его полчаса на морозе, а потом поехал на трех маршрутках через весь город. А ведь теперь за каждую поездку я плачу 45 рублей. Это уже не проезд — это плата за стресс, — делится житель Пашино Владимир с изданием ATAS.INFO.

Представители перевозчиков подтверждают, что текущий тариф не покрывает реальных расходов. По словам представителя одного из частных перевозчиков, себестоимость одной поездки сегодня составляет около 55 рублей. Оператор маршрутов в Родники и Пашино из ООО «Сибирь Экспресс» уверен, что для устойчивой работы, включая обновление парка, необходима стоимость проезда на уровне 80-100 рублей.

— Если честно — чтобы обновлять парк каждые пять лет, нужно брать по 100 рублей за проезд. Но я сам пассажир, и понимаю: это катастрофа для кошелька горожанина, — отмечает он.

Ситуацию усугубляет дефицит водителей, обострившийся после запрета на работу иностранцев с патентами в этой сфере, а также медленные темпы обновления подвижного состава. Эксперты не исключают дальнейшего роста тарифов в 2026 году, что может усилить финансовую нагрузку на население, не решив системных проблем транспортной отрасли региона.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске подорожает проездной для льготников.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова

В локальных торговых центрах Новосибирска пройдут проверки

Более 190 троллейбусов ежедневно выходят на линии Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске на маршруты ежедневно выходит порядка 196 троллейбусов из более чем 230 единиц, имеющихся в парке. Сокращение выпуска на линию связано с нехваткой водителей, возникшей после увольнения части персонала и в период сезонной заболеваемости. Об этом «Новосибирским новостям» рассказал начальник департамента транспорта мэрии Павел Ивахненко.

Он добавил, что для быстрого восполнения штата департамент транспорта развернул масштабную кампанию по поиску водителей. Специалисты объезжают центры занятости в районах Новосибирской области, а также взаимодействуют с профильным министерством. По его словам, в штат уже приняты 30 новых сотрудников, 19 из которых уже работают на линии, а 11 проходят обязательную стажировку.

На маршруты выходит 84% троллейбусов Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Из-за прекращения трудовых отношений муниципального казенного предприятия города Новосибирска «Горэлектротранспорт» с водителями троллейбусов, работающих по патенту, 18.12.2025 фактический выпуск подвижного состава на линию составил 84 % от плановых показателей. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в департаменте транспорта города. Эти данные актуальны и на сегодняшней день, уточнили в ведомстве.

Между тем в соцсетях 18 декабря горожане делились наблюдениями о том, что на некоторых маршрутах количество троллейбусов существенно сократилось. Недовыпуск по Левобережному троллейбусному депо, якобы, составил 25 машины. Горожане жаловались на дефицит машин на 24, 7 и 2 маршрутах. В группе «Новосибирский трамвай» подписчики сообщали, что на маршруте №24 ранее работали одни мигранты.

Проезд в общественном транспорте дорожает в Новосибирске и Бердске

Автор: Артем Рязанов

В общественном транспорте Новосибирской области продолжается повышение цен на проезд. Изменения затрагивают как городской общественный транспорт, так и отдельные маршрутные коммерческие такси.

Например, перевозчик ООО «ПАТП‑1118» сообщил, что с 23 декабря 2025 года изменится стоимость проезда на маршруте № 38 (вокзал Новосибирск‑Главный – Ясный берег). Теперь поездка будет стоить 65 рублей.

Отцы Новосибирска просят снизить тарифы ОСАГО

Автор: Артем Рязанов

Новосибирские отцы обратились к властям с просьбой снизить стоимость полисов ОСАГО в регионе. Они направили письмо губернатору Андрею Травникову. Об этом общественники сообщили в соцсетях.

Председатель Союза отцов Сергей Майоров заявил, что Новосибирская область и Ингушетия оказались в «красной зоне» из-за увеличения случаев мошенничества со страховыми выплатами. Это приводит к росту стоимости ОСАГО для всех законопослушных водителей, что негативно сказывается на семейных бюджетах.

Проезд в общественном транспорте подорожает в Новосибирске с 24 декабря

Автор: Артем Рязанов

На официальном сайте мэрии Новосибирска опубликованы проекты постановлений о новых тарифах на общественный транспорт. С 24 декабря 2025 года стоимость поездки в метро вырастет до 48 рублей, а в автобусе, трамвае и троллейбусе — до 45 рублей.

Власти обосновали повышение тарифов результатами экономической экспертизы.

Составлен топ проблемных маршрутов транспорта в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Жители Новосибирска критикуют качество работы городского транспорта и составляют рейтинг самых проблемных рейсов.

В топе жалоб маршрут №72 (Кутателадзе — поселок Геологов). В сентябре мэрия извинилась за сбой в школьном расписании на этом маршруте из-за болезни водителя. Из официального ответа стало известно, что вместо четырех автобусов на рейс выходит только три, а в день инцидента — две машины.

