Рост тарифов не решил проблем новосибирского транспорта

Повышение тарифов на общественный транспорт в Новосибирской области не привело к улучшению качества услуг, столкнувшись с недовольством пассажиров и финансовыми проблемами перевозчиков. Решение, принятое в декабре 2025 года, должно было компенсировать растущие издержки и модернизировать систему, однако на практике пассажиры отмечают ухудшение ситуации.

Стоимость проезда в муниципальном транспорте Новосибирска была повышена до 45 рублей, в метро — до 48. Власти объяснили это ростом затрат на топливо, электроэнергию и заработную плату. Тем не менее, жители, особенно отдаленных микрорайонов, таких как Пашино, Родники, Стрижи, жалуются на сокращение интервалов движения, переполненность и техническую изношенность транспорта.

— Вчера стоял ждал его полчаса на морозе, а потом поехал на трех маршрутках через весь город. А ведь теперь за каждую поездку я плачу 45 рублей. Это уже не проезд — это плата за стресс, — делится житель Пашино Владимир с изданием ATAS.INFO.

Представители перевозчиков подтверждают, что текущий тариф не покрывает реальных расходов. По словам представителя одного из частных перевозчиков, себестоимость одной поездки сегодня составляет около 55 рублей. Оператор маршрутов в Родники и Пашино из ООО «Сибирь Экспресс» уверен, что для устойчивой работы, включая обновление парка, необходима стоимость проезда на уровне 80-100 рублей.

— Если честно — чтобы обновлять парк каждые пять лет, нужно брать по 100 рублей за проезд. Но я сам пассажир, и понимаю: это катастрофа для кошелька горожанина, — отмечает он.

Ситуацию усугубляет дефицит водителей, обострившийся после запрета на работу иностранцев с патентами в этой сфере, а также медленные темпы обновления подвижного состава. Эксперты не исключают дальнейшего роста тарифов в 2026 году, что может усилить финансовую нагрузку на население, не решив системных проблем транспортной отрасли региона.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске подорожает проездной для льготников.