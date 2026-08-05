Независимые АЗС Новосибирска получают до 20% топлива, прописанного в контрактах

Ситуация на топливном рынке Новосибирской области остается напряженной, сообщил Infopro54 руководитель регионального отделения Российского топливного союза (РТС) Сергей Лацких.

— «Газпромнефть» по существующим договорам и контрактам с независимыми АЗС сегодня поставляет в регион всего от 10% до 20% необходимых объёмов топлива, — отмечает эксперт.

Бензин марки АИ-92, по его словам, не поставляется на АЗС «Прайм». Эта компания участвует в обеспечении по госконтрактам многих организаций и предприятий Новосибирска.

— За прошедший месяц АЗС «Энергия» получила лишь 5% от ожидаемых объёмов, а остальные участники рынка — не более 20%, — подчеркивает Лацких.

Антимонопольная служба осуществляет ежедневный контроль за ценообразованием на рынке топлива.

— К независимым поставщикам претензий нет, все их действия обоснованы, — отмечает Сергей Лацких.

По его словам, премьер-министру России направлено обращение от руководства РТС с просьбой обратить внимание на поведение вертикально интегрированных компаний, включая «Газпром».

— Пока ответ не получен, поэтому ждём. В суд пока обращений по данной ситуации не было, — заключил представитель топливного союза региона.

Напомним, в октябре прошлого года ФАС сообщала, что обнаружила дискриминацию на топливном рынке Новосибирска. По данным антимонопольщиков, федеральный поставщик в 2-4 раза сократил отгрузку бензина независимым АЗС в пользу вертикально-интегрированных компаний.

Ранее редакция сообщала о том, что Сергей Лацких оценил эффект от снятия лимитов и действий ФАС в Сибири.