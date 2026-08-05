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Бизнес Власть

Независимые АЗС Новосибирска получают до 20% топлива, прописанного в контрактах

Автор: Артем Рязанов

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В региональном отделении Российского топливного союза заявили, что ключевой поставщик не исполняет свои обязательства

Ситуация на топливном рынке Новосибирской области остается напряженной, сообщил Infopro54 руководитель регионального отделения Российского топливного союза (РТС) Сергей Лацких.

— «Газпромнефть» по существующим договорам и контрактам с независимыми АЗС сегодня поставляет в регион всего от 10% до 20% необходимых объёмов топлива, — отмечает эксперт.

Бензин марки АИ-92, по его словам, не поставляется на АЗС «Прайм». Эта компания участвует в обеспечении по госконтрактам многих организаций и предприятий Новосибирска.

— За прошедший месяц АЗС «Энергия» получила лишь 5% от ожидаемых объёмов, а остальные участники рынка — не более 20%, — подчеркивает Лацких.

Антимонопольная служба осуществляет ежедневный контроль за ценообразованием на рынке топлива.

— К независимым поставщикам претензий нет, все их действия обоснованы, — отмечает Сергей Лацких.

По его словам, премьер-министру России направлено обращение от руководства РТС с просьбой обратить внимание на поведение вертикально интегрированных компаний, включая «Газпром».

— Пока ответ не получен, поэтому ждём. В суд пока обращений по данной ситуации не было, — заключил представитель топливного союза региона.

Напомним, в октябре прошлого года ФАС сообщала, что обнаружила дискриминацию на топливном рынке Новосибирска. По данным антимонопольщиков, федеральный поставщик в 2-4 раза сократил отгрузку бензина независимым АЗС в пользу вертикально-интегрированных компаний.

Ранее редакция сообщала о том, что Сергей Лацких оценил эффект от снятия лимитов и действий ФАС в Сибири.

Источник фото: Infopro54

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Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирская область Новосибирск

Теги : топливный кризис Сергей Лацких дефицит топлива АЗС

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В мэрии Новосибирска объяснили ситуацию с пешеходной зоной на улице Ленина

Автор: Юлия Данилова

Напомним, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев еще в феврале 2025 года сообщил о принципиальном решении полностью перекрыть участок самой популярной улицы города на отрезке от площади Ленина до улицы Урицкого. Он подчеркивал, что план реализации проекта уже готов, в 2025 году планируется завершить разработку дизайн-проекта комплексного благоустройства и проектно-сметной документации.

— Начало работ по созданию проектно-сметной документации — 2026 год, может быть, конец 2025-го. Но реально к работам мы приступим не ранее 2026 года. Очень большая работа предстоит, но такая знаковая улица нашему городу нужна, — говорил Максим Кудрявцев.

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Высокопоставленные лица, включая первого заместителя председателя Государственной Думы Александра Жукова, губернатора Андрея Травникова и депутата Государственной Думы Александра Аксёненко, отметили значимость труда строителей для укрепления экономики и прогресса региона, а также поздравили их с Днём строителя.

Мероприятие прошло в Академгородке, на территории строящейся музыкальной школы – крупнейшей в истории Новосибирской области. Ожидается, что школа распахнет свои двери для учеников уже через месяц.

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Самые популярные у предпринимателей сферы бизнеса назвали в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

За первое полугодие 2026 года в Новосибирской области было создано 13616 юрлиц и новых ИП, на 8,69% больше, чем годом ранее. При этом количество ликвидированных компаний и ИП составило 13149, на 16,6% больше, чем годом ранее. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили эксперты сервиса Контур.Фокус.

В отличии от первого полугодия 2025 года, в 2026 новым игрокам не удалось перекрыть вымывание с рынка компаний розничной торговли, работающих через почту и онлайн, то есть сегмента e-commerсe. Для сравнения, за 6 месяцев 2025 года в регионе было открыто 1216 предприятий этой сферы, а в первом полугодии 2026 — 934. Ликвидировано 1013 и 1255 соответственно.

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Летний марафон скидок в ГК «Расцветай — до 16 августа

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Проект нового микрорайона на улице Кирова утвердили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

На официальном сайте правовой информации мэрии Новосибирска опубликовано постановление о проекте планировки и межевания территории жилой застройки в Октябрьском районе (ул. Грибоедова, Кирова, Автогенная, Коммунстроевская, III Интернационала). Речь идет об участке площадью 21,5 га, на котором планируется комплексное развитие территории.

Под жилую застройку выделено 14,3 гектара. Согласно соглашению о КРТ, инвестор сможет возвести здесь 353 тысячи квадратных метров квартир.

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Новосибирские компании произвели косметики на два миллиарда рублей

Автор: Юлия Данилова

За первое полугодие 2026 года новосибирские компании на 33,8% увеличили производство парфюмерных и косметических средств, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупная стоимость выпущенной ими продукции составила 2,06 млрд рублей. Это почти 63% от всего объема средств, произведенных компаниями Сибири, отмечает Новосибирскстат.

— В структуре продукции преобладают средства для ухода за кожей лица; шампуни, лаки для волос, средства для завивки или распрямления волос; средства для ухода  за кожей тела;  лосьоны и прочие средства для волос, — отметили эксперты статоргана.

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