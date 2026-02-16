Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть

У новосибирских выпускников резко вырос интерес к физике и профильной математике

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Количество заявлений на сдачу обществознания в регионе серьезно уменьшилось

Выбор одиннадцатиклассников

В 2026 году выбор выпускников Новосибирской области сместился в сторону предметов естественнонаучного цикла. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Министерстве образования Новосибирской области. Напомним, 1 февраля в регионе завершилась подача документов на сдачу ЕГЭ-2026.

В разрезе по предметам выбор одиннадцатиклассников распределился следующим образом:

  • математику профильного уровня решили сдавать 50,4% (в 2025 году — 45,9%),
  • информатику — 25.6% (22,7%),
  • биологию — 18,9% (17%),
  • физику — 18,7% (13.3%),
  • химию — 12,3% (10,7%).

Доля выпускников, выбравших для сдачи обществознание, уменьшилась до 45,5% (в 2025 году — 48,3%), а математику базового уровня — 49,5% (52,4%).

— Практически без изменений осталась, либо незначительно увеличилась доля тех, кто выбрал для сдачи ЕГЭ историю, литературу, английский язык и географию, — пояснили в министерстве.

Меняют правила

Напомним, вузы Новосибирска в январе начали обновлять условия поступления в приемную кампанию 2026 года. В частности, на 30% бюджетных мест в НГТУ НЭТИ в этом году можно будет поступить только с результатами ЕГЭ по физике.

К изменениям, актуальным для приемной кампании 2026 года, также можно отнести обязательную сдачу истории для значительной части гуманитарных специальностей. По 21 направлению подготовки вузы могут устанавливать ЕГЭ по истории в качестве обязательного профильного вступительного испытания. Вузы изменили требования к поступлению на педагогические направления. Будущие учителя обязаны сдавать ЕГЭ по профильным предметам. Если абитуриент планирует преподавать историю, химию, биологию, то должен сдавать этот предмет. Для поступления на направление «русский язык и литература» нужно будет выбирать русский язык, литературу и историю.

Еще выбирают

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку заявились 36660 выпускников девятых классов. Информация по выбранным ими предметам будет доступна в марте.

— Новосибирская область не входит в список регионов, которые принимают участие в апробации сдачи экзаменов по двум обязательным предметам, поэтому выпускники 9 классов, решившие продолжить обучение в СПО, а также перейти в 10 класс, должны сдавать два обязательных экзамена и два по выбору. Два обязательных могут сдавать только ученики с ограниченными возможностями здоровья, — отметили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в России в 2026 году подняли баллы ЕГЭ для поступления в вузы. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Их используют собственники компаний, которые не хотят афишировать свое присутствие в бизнесе, и те, кто хочет официально мотивировать своих сотрудников и партнеров

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : ЕГЭ Вузы Новосибирска

847
0
0
Предыдущая статья
Из виртуальной среды в обыденную: психолог рассказал новосибирцам зачем нужна Масленица
Следующая статья
В Центробанке оценили, каким отраслям в Сибири хорошо живется

Новосибирская область инвестирует в здоровье детей и матерей

В ходе рабочего совещания Правительства Новосибирской области, которое провел губернатор Андрей Травников, обсуждались ключевые вопросы развития региона. С докладом о реализации в период с 2025 по 2030 годы регионального проекта «Охрана материнства и детства» выступил министр здравоохранения области Ростислав Заблоцкий.

Исполнение этого проекта соответствует Указу Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и национальному проекту «Семья», направленному на увеличение числа семей с детьми, в том числе многодетных, и укрепление семейных ценностей.

Читать полностью

Сибиряки все больше «затягивают пояса» и погружаются в режим экономии

Автор: Юлия Данилова

Покупательские привычки сибиряков продолжают меняться. Об этом говорится в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Эксперты управления выделил три ключевых тренда, которые сформировались в 2025 году.

К концу года сибиряки стали активнее покупать онлайн товары повседневного спроса. На это повлияло развитие маркетплейсов и сокращение сроков доставки за счет строительства логистических комплексов. Все больше покупателей заказывали через интернет одежду и обувь — онлайн-площадки привлекали более широким ассортиментом и скидками.

Читать полностью

Новосибирский авиазавод отремонтирует еще три цеха

Автор: Юлия Данилова

«Объединенная авиастроительная корпорация» продлила разрешение на реконструкцию производственных зданий ОАО «Компания «Сухой», расположенных на «Новосибирском авиазаводе имени В. П. Чкалова» (Входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию». — Ред.) до июня 2027 года. Речь идет трех цехах №24 (участок механической обработки), №10 (гальванический цех) и №7 (участок промывки керосином и испытания топливных баков).

Это третий этап реконструкции производственной площадки, разрешение на которую компания получила в 2015 году.

Читать полностью

Котельная в Ленинском районе Новосибирска стала собственностью мэрии

Автор: Артем Рязанов

Газовая котельная на Аргунском переулке, 8, теперь принадлежит городу Новосибирску. Судебное решение вступило в силу после нескольких взысканий с владельца, который формально владел зданием, но фактически не обслуживал его.

Теперь эксплуатацией котельной занимается муниципальное предприятие. Мэрия подала в суд, требуя передать здание площадью 101 кв. м в муниципальную собственность. Суд удовлетворил иск.

Читать полностью

У стоматологических клиник Новосибирска возникли проблемы с уплатой налогов

Автор: Юлия Данилова

У 30 новосибирских стоматологических клиник существуют риски неуплаты налогов. Об этом заявил руководитель УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов в ходе круглого стола в НГУЭУ. Всего налоговая в рамках отраслевого подхода проверяла 48 клиник.

Сумма установленных налоговиками рисков по компаниям, выявленным за 2022-2024 годы, на ноябрь 2025 года составила 163,4 млн рублей. Из них 2,5 млн стоматологи перечислили в бюджет, до конца 2025 года ожидалось перечисление еще 3,8 млн рублей. По рискам в сумме 157 млн рублей работа продолжается.

Читать полностью

Новосибирск похвалили за комплексный подход в развитии воздушного сообщения

Автор: Юлия Данилова

На минувшей неделе в Новосибирске с рабочем визитом побывала замруководителя Росавиации Наталья Андрианова. Она осмотрела аэровокзал и аэродром «Толмачево», командно-диспетчерский пункт, инфраструктуру по техобслуживанию воздушных судов западного производства и перспективных отечественных самолетов, в том числе Ту-214, сообщили в ведомстве.

— Отмечаем комплексный подход Новосибирска в развитии воздушного сообщения. Принимаемые меры в совокупности с успешной реализацией намеченных планов позволят повысить качество обслуживания пассажиров, дать дополнительные логистические и экономические преимущества как Новосибирской области, так и всему федеральному округу. Продолжаем совместную работу по укреплению позиций воздушной гавани в транспортной системе страны, — отметила Наталья Андрианова.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Их используют собственники компаний, которые не хотят афишировать свое присутствие в бизнесе, и те, кто хочет официально мотивировать своих сотрудников и партнеров

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Недвижимость

Застраивать Октябрьский район Новосибирска будет компания Александра Абалакова

Бизнес

В Центробанке оценили, каким отраслям в Сибири хорошо живется

Власть

У новосибирских выпускников резко вырос интерес к физике и профильной математике

Культура Общество

Из виртуальной среды в обыденную: психолог рассказал новосибирцам зачем нужна Масленица

Бизнес

Где в Новосибирске найти топовые подарки к 23 февраля и 8 марта

Бизнес

В Новосибирске закрылось более 300 магазинов одежды за пять лет

Общество

Выдача кредитных карт в Новосибирской области снизилась на четверть

Бизнес

Сбер определил финалистов нового сезона премии «Любимый малый бизнес»

Власть

Новосибирская область инвестирует в здоровье детей и матерей

Бизнес ПроБизнес

Новосибирский адвокат провел правовую дискуссию с искусственным интеллектом

Общество

Сильный паводок на малых реках ожидается в Новосибирской области

Бизнес Власть

Сибиряки все больше «затягивают пояса» и погружаются в режим экономии

Финансы

Кредиты станут доступнее: крупные банки корректируют ставки вслед за ЦБ

Авто

Новосибирский дилер рассказал, почему сейчас выгодно покупать машину

Общество

Закрывать больничные через MAX разрешили в Новосибирске

Бизнес Право&Порядок

Прокуратура добилась возврата 97 миллионов в доход государства

Финансы

Успех «Пушкинской карты» в Новосибирске: молодежь активно осваивает культурное наследие

Актуальный разговор Бизнес

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности