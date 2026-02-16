У новосибирских выпускников резко вырос интерес к физике и профильной математике

Выбор одиннадцатиклассников

В 2026 году выбор выпускников Новосибирской области сместился в сторону предметов естественнонаучного цикла. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Министерстве образования Новосибирской области. Напомним, 1 февраля в регионе завершилась подача документов на сдачу ЕГЭ-2026.

В разрезе по предметам выбор одиннадцатиклассников распределился следующим образом:

математику профильного уровня решили сдавать 50,4% (в 2025 году — 45,9%),

информатику — 25.6% (22,7%),

биологию — 18,9% (17%),

физику — 18,7% (13.3%),

химию — 12,3% (10,7%).

Доля выпускников, выбравших для сдачи обществознание, уменьшилась до 45,5% (в 2025 году — 48,3%), а математику базового уровня — 49,5% (52,4%).

— Практически без изменений осталась, либо незначительно увеличилась доля тех, кто выбрал для сдачи ЕГЭ историю, литературу, английский язык и географию, — пояснили в министерстве.

Меняют правила

Напомним, вузы Новосибирска в январе начали обновлять условия поступления в приемную кампанию 2026 года. В частности, на 30% бюджетных мест в НГТУ НЭТИ в этом году можно будет поступить только с результатами ЕГЭ по физике.

К изменениям, актуальным для приемной кампании 2026 года, также можно отнести обязательную сдачу истории для значительной части гуманитарных специальностей. По 21 направлению подготовки вузы могут устанавливать ЕГЭ по истории в качестве обязательного профильного вступительного испытания. Вузы изменили требования к поступлению на педагогические направления. Будущие учителя обязаны сдавать ЕГЭ по профильным предметам. Если абитуриент планирует преподавать историю, химию, биологию, то должен сдавать этот предмет. Для поступления на направление «русский язык и литература» нужно будет выбирать русский язык, литературу и историю.

Еще выбирают

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку заявились 36660 выпускников девятых классов. Информация по выбранным ими предметам будет доступна в марте.

— Новосибирская область не входит в список регионов, которые принимают участие в апробации сдачи экзаменов по двум обязательным предметам, поэтому выпускники 9 классов, решившие продолжить обучение в СПО, а также перейти в 10 класс, должны сдавать два обязательных экзамена и два по выбору. Два обязательных могут сдавать только ученики с ограниченными возможностями здоровья, — отметили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в России в 2026 году подняли баллы ЕГЭ для поступления в вузы.