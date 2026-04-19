Девятиклассники Новосибирска рвутся в программисты

Самым популярным у девятиклассников новосибирских школ экзаменом по выбору в 2026 году стала информатика. Этот предмет будут сдавать почти 45% обучающихся, годом ранее — 40,2%. Об этом говорится в ответе Министерства образования региона, полученном в ответ на запрос Infopro54.

На втором месте обществознание — 44,7% (49%)

На третьем география — 33,8 (37,7%)

На четвертом месте биология — 31,8% (27,7%)

Топ-5 замыкает физика — 9,9% (8,4%).

По сравнению с 2025 годом, в регионе увеличилась доля девятиклассников, выбравших экзамены по информатике, географии, биологии, физике (9,9% и 8,4%) и химии (7,1% и 6,4%). Доля тех, кто хочет сдавать обществознание и английский язык (7,3% и 7,5%) сокращается.

По данным Минобра, на 1 апреля 2026 года в Новосибирской области на сдачу ОГЭ зарегистрировались 38552 школьника. Из них 36577 выпускники 2026 года, 1975 — прошлых лет, которые не смогли сдать ГИА. 2936 девятиклассников будут сдавать всего два экзамена — математику и русский.

Стоит отметить, что с 2018 года в регионе растет количество школьников, которые не могут сдать экзамены за девятый класс с первого раза.

После девятого класса подростки могут продолжить обучение в учреждениях СПО, либо пойти работать. В Новосибирске работает 41 колледж, в них на текущий момент насчитывается 6 696 бюджетных мест и 6 172 платных места. Среди лидеров системы СПО авиационный технический колледж им. Б. С. Галущака, технический колледж им. А. И. Покрышкина, химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева. Во всех государственных образовательных учреждениях есть платные места. Стоимость обучения на платной основе в СПО города в 2025-2026 учебном году варьируется от 34 тысяч рублей в год в колледже парикмахерского искусства до 287 тысяч рублей в колледже госуниверситета архитектуры, дизайна и искусств.

На 2026/2027 год в вузах и колледжах регионе выделено 13 688 бюджетных мест, годом ранее — 13514.

