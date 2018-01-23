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«Единая Россия» проведет ребрендинг

  • 23/01/2018
Турчак

Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Сразу после президентских выборов будет проведен ребрендинг партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба Новосибирского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

— После выборов президента будет реализовываться ребрендинг «Единой России». Обсуждение будет проходить на разных площадках, — сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Кроме того, Турчак сообщил, что в «Единой России» заново будет создано политическое управление.

— Еще раз хочу повторить формулу — «Единая Россия» не партия фракции, это фракция партии. Это касается и федерального уровня, и наших региональных парламентов. Партийная повестка должна задаваться самой партией, а потом уже транслироваться и реализовываться на уровне парламента, — отметил он.

Кроме того, весной будет введена система рейтингования отделений партии, которая позволит определить эффективность их работы.

— Системы рейтингования до сих пор не было — мы ее будем вводить весной. Я бы не стал сегодня называть успешных или отстающих, — отметил Турчак.

При этом развитию кадрового лифта в «Единой России» будет способствовать возобновленная партийная учеба.

— Мы запустили несколько проектов, включая возрожденный проект партийной учебы — когда мы сможем поднимать активистов муниципального уровня до уровня регионов, до федерального уровня. Это — возможность коммуникации, кадрового лифта не только внутри Партии, но и в рамках тех программ, которые реализует исполнительная власть, в рамках президентской программы «Лидеры России», — заявил Турчак.

Фото: предоставлено пресс-службой Новосибирского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

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