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Ледовую арену разобьют на три тендера

  • 17/01/2018
арена

Подписанные договоры с подрядчиками область рассчитывает получить к концу лета 2018 года.

— Процедуры по выбору подрядчиков для строительства ледового дворца спорта начинаются. Сказать, когда будут конкурсы я пока не готов. Но, мы должны приступить к строительству, хотя бы в виде подписанных договоров, к концу лета 2018 года, — рассказал на пресс-конференции врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Он уточнил, что регион планирует заключить несколько контрактов. В первую очередь запускается тендер по выбору подрядчика для подготовки территории. Так же будет конкурс на выполнение проектных работ и строительство инфраструктуры. Параллельно область ведет переговоры на проектирование и строительство самого спортивного объекта.

Ледовая арена все-таки будет в районе метро «Спортивная»

— Нам придется начинать строительство этого объекта за счет средств бюджета, а переговоры мы будем вести не только с первоначальным инициатором этого проекта ООО «Парк Чемпионов», но и с другими потенциальными подрядными и проектными организациями, — отметил Травников.

Аукцион по ледовой арене необходимо провести до конца октября

— Нужно будет учесть требования к подобным объектам со стороны Континентальной хоккейной лиги, Международной федерации по хоккею, так как объект мы строим не на 5-10 лет, а на бОльшую перспективу и ставим задачу создать объект, который будет удобен не только для болельщиков, но и для проведения самых высоких международных соревнований, чтобы мы могли принять на его площадях не только Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Возможно, в последующем здесь пройдут и более значимые спортивные мероприятия, — добавил Травников.

Кроме того, по его словам, планируется провести консультации с телевизионными компаниями, которые занимаются трансляцией матчей, чтобы «картинка» со стадиона была достойной для федеральных каналов. Параллельно будет рассматриваться вопрос по развитию прилегающей территории.

— Жилищное строительство на этой площадке не предусматривается, но небольшие объекты для отдыха, прогулок, спорта, а также коммерческие объекты здесь все-равно появятся. Прошу относиться к этой идее спокойно, так как сегодня любой человек, попадая в парк отдыха, не может обойтись без точек питания, магазинов и развлечения. Под них нужно будет планировать прилегающую территорию, — добавил Травников.

Оценочная стоимость строительства инфраструктуры для арены в районе перспективной станции метро «Спортивная» составляет минимум 2,8 млрд, максимальная — 4,06 млрд руб. Из них в 860 млн руб оценивается работа по подготовке территории: 60 млн — вертикальная планировка площадки, 800 млн — строительство набережной. Ориентировочная цена самого ледового дворца спорта — около 4.5 млрд руб. Начать проект планируется за счет бюджетов области и города.

Юлия Данилова

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