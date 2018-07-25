Новосибирцы — одни из самых активных пользователей умных часов

Средняя цена фитнес-браслетов и умных часов на Юле в Новосибирске во втором квартале 2018 года составила 4 360 рублей.

Сервис объявлений Юла подвёл итоги продаж умных часов и фитнес-трекеров в Новосибирске за второй квартал 2018 года. Новосибирцы вошли в список самых активных пользователей этих гаджетов в стране, сообщили в пресс-службе компании.

Самым популярным в Новосибирске стал гаджет бренда Mi (компания Xiaomi). На него приходится 38 % проданных устройств со средней ценой 1 160 рублей. На втором месте бренд Apple — 29 % продаж, 14 590 рублей. Замыкает рейтинг Samsung с долей в 13 % и средней стоимостью 8 530 рублей.

По сравнению с первым кварталом 2018 года в Новосибирске больше всего увеличились продажи бренда Huawei — в 2,7 раза. Также вырос спрос на устройства брендов Polar (на 50%), Apple (на 13%) и Xiaomi (на 9%). А вот модели брендов Samsung, Sony, Garmin, Jawbone и Casio новосибирцы стали покупать реже.

Средняя цена фитнес-браслетов и умных часов в Новосибирске на Юле во втором квартале 2018 года составила 4 360 рублей, что соответствует средней стоимости по стране. Больше всего подорожали устройства Casio (в 2,8 раза), Sony (2,7 раза) и Apple (1,7 раза).

Фото: pixabay.com, автор- hayabuzo