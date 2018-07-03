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Businessjump

Новосибирская область получила очередную субсидию на ПЛП

  • 03/07/2018
money

Из федерального бюджета выделено более 23 млн. рублей.

В соответствии с приказом Минпромторга России областной бюджет Новосибирской области получит очередной транш федеральной субсидии в 2018 году в размере 23,58 млн. рублей на возмещение затрат по созданию инфраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области в рамках постановления Правительства Российской Федерации, сообщили в пресс-службе министерства регионального развития области.

На протяжении всего периода создания и развития Промышленно-логистического парка правительство Новосибирской области осуществляло его поддержку за счет средств регионального бюджета, которые были направлены на развитие инфраструктуры индустриального парка с целью создания территории экономического развития, способной привлечь инвестиционные проекты в сфере логистики и производства.

В 2016 году Промышленно-логистический парк Новосибирской области прошел проверку Минпромторга России на соответствие требованиям, предъявляемым к индустриальным паркам, и вошел в федеральный реестр индустриальных парков.

Федеральная субсидия на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков предоставляется ежеквартальными траншами, размер которых определяется, исходя из объема федеральных налогов, уплаченных резидентами индустриальных парков, по результатам их деятельности за квартал, предшествующий кварталу получения федеральной субсидии.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

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