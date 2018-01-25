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Птицефабрика «Улыбино» взяла кредит у ВТБ на сумму 2 млрд рублей

  • 25/01/2018
утка

Проект предусматривает создание комплексного производства мяса утки мощностью до 18 тысяч тонн в год.

ВТБ в Новосибирске заключил кредитное соглашение с ООО Птицефабрика «Улыбино» в сумме 2 млрд рублей сроком на восемь лет на строительство комплекса для выращивания утки. Сделка осуществлена по программе Министерства Сельского хозяйства РФ в соответствии с Постановлением правительства РФ от 29.12.2016 г. №1528. Проект предусматривает создание комплексного производства мяса утки мощностью до 18 тысяч тонн в год, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Расположение птицефабрики планируется на двух площадках в Искимтимском районе Новосибирской области, в с. Улыбино, общей площадью порядка 450 гектаров. Суммарная площадь строительства составит 200 тысяч квадратных метров. Проект включает в себя 55 корпусов откорма утки, 5 корпусов ремонтного молодняка, инкубатор, 12 корпусов родительского стада, цех по переработке, вспомогательные и инфраструктурные объекты. Комплекс позволит осуществлять все этапы производства с учетом установленных санитарных норм и правил.

— ВТБ уделяет большое внимание развитию сельскохозяйственной отрасли. Проект строительства данной птицефабрики, важный для экономики региона, был одобрен Советом по инвестициям Новосибирской области. Благодаря программе государственной поддержки, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, и при непосредственной поддержке ВТБ уже многие предприятия аграрного сектора смогли выйти на качественно новый уровень своего развития, — отметил Руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

Как рассказал директор ООО ПФ «Улыбино» Дмитрий Лымищенко, создание комплекса планируется в две очереди.

— Первая предполагает строительство 30 корпусов откорма (10 тысяч тонн мяса птицы в год) в начале и 25 корпусов откорма (8 тысяч тонн) на следующей стадии. Первые поставки продукции в торговые точки запланированы на сентябрь 2019 года, — уточнил он.

Фото: Pieter Pieterse

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